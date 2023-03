Médicos do Felício Rocho dão palestras gratuitas sobre câncer de intestino

'Câncer de intestino: é possível evitar?', palestra gratuita no Hospital Felício Rocho (foto: Arquivo Pessoal)



O Hospital Felício Rocho abraça a campanha Março Azul, que luta contra o câncer de intestino, e apresenta ao público duas palestras gratuitas. Trata-se da série “Câncer de intestino: é possível evitar?”, que já tem as inscrições disponíveis pelo Sympla.

Entre os palestrantes, participam a médica coloproctologista, Cristiane Koizimi, a médica gastroenterologia, Carolina de Paula Guimarães Baía, e o representante do serviço de endoscopia, Breno Nogueira.



Cada um deles disserta sobre sua especialidade e a relação com os sistemas colorretal e intestinal. O câncer de intestino, também conhecido com câncer colorretal abrange tumores que acometem o intestino grosso, que é a parte do corpo também conhecida como cólon, além do reto. Ele é um dos principais tumores que acometem igualmente homens e mulheres. Felizmente, o câncer de intestino é tratável e, na maioria dos casos, curável, quando detectado precocemente e ainda não se espalhou para outros órgãos", explica Cristiane Koizimi.

Serviço

Câncer de intestino: é possível evitar?

Data: 15 e 22 de março

Local: Núcleo de Ciências da Saúde do Hospital Felício Rocho

Horário: 12h às 13h

Endereço: Rua Uberaba, 500, 5º andar – Barro Preto

Inscrições em: Sympla

Cristiane ainda acrescenta sobre o intuito do evento e apresenta uma projeção para tal acometimento ao longo dos próximos anos. “Conforme o Instituto Nacional de Câncer (Inca), devem surgir 44 mil novos casos da doença por ano no Brasil. 70% concentrados nas regiões Sudeste e Sul. Visto números tão expressivos, notamos a importância de discutir o assunto e estimular a população a se cuidar, fazer exames periódicos e receber tratamento adequado em caso de diagnóstico positivo. Esse é nosso objetivo com o evento”, alerta a especialista.