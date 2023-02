Mortes precoces por câncer de intestino crescerão 10% até 2030 no Brasil

Os alimentos processados, como pizzas, embutidos e refrigerantes não são benéficos para a saúde de forma em geral (foto: StockSnap/Pixabay )



Uma nova pesquisa realizada pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca) prevê um aumento de cerca de 10% no número de mortes prematuras causadas por câncer de intestino entre pacientes de 30 a 69 anos até 2030, no Brasil.

“Por serem baratos, com embalagem e sabores atraentes, acabam virando rotina na mesa dos brasileiros, porém a conta que se paga pelo consumo em excesso pode, infelizmente, ser cara demais, já que além de aumentarem os riscos de câncer de intestino, causam ainda outros problemas como obesidade, diabetes e hipertensão”, destaca Ferraz, que inclusive, tem atendido, cada vez mais pacientes de diversas faixas etárias com diagnóstico de câncer de intestino, até mesmo os mais jovens, abaixo dos 40 anos.

Sangue nas fezes A especialista, que faz parte da equipe médica da Cetus Oncologia, clínica especializada em tratamentos oncológicos com unidades em Belo Horizonte, Betim e Contagem, acrescenta ainda que, por receberem uma grande quantidade de aditivos químicos, corantes, conservantes artificiais, realçadores de sabor e adoçantes, eles causam danos severos ao organismo.

Pesquisadores destacaram o câncer de intestino pelo fato deste apresentar o maior aumento projetado em todas as regiões brasileiras para ambos os sexos (foto: Alicia Harper/Pixabay )







“O diagnóstico requer biópsia, exame de pequeno pedaço retirado da lesão suspeita no intestino. Já o tratamento vai depender, principalmente, do tamanho, localização e extensão do tumor. Há desde a possibilidade da cirurgia, da quimioterapia após a cirurgia, ou até mesmo da retirada de metástases (caso existam em menor número) com cirurgia”, afirma Daiana enfatizando que se detectada precocemente, a neoplasia é tratável e o paciente pode ser curado, desde que, claro, a doença ainda não tenha atingido outros órgãos.



“Como prevenir é sempre melhor que remediar, o caminho mais assertivo para evitar a enfermidade é ‘descascar mais e desembalar menos’, ou seja, quanto mais natural e saudável a alimentação, melhores serão os resultados para a saúde. Além disso é importante manter o peso corporal adequado, praticar pelo menos 150 minutos por semana de atividade física e ficar atento aos casos de câncer na família, que caso existam, exigem acompanhamento médico mais apurado”, orienta a médica.







A médica da Cetus Oncologia ressalta que os sintomas mais associados ao câncer de intestino são sangue nas fezes, alteração do hábito intestinal, dor ou desconforto abdominal, fraqueza e anemia, além de perda de peso sem causa aparente.

Um dos motivos citados pelos cientistas para explicar o aumento de casos da neoplasia nos próximos anos é o alto consumo de alimentos ultraprocessados, que no Brasil, inclusive, é responsável pela morte de 57 mil pessoas por ano, conforme estudo feito em conjunto pela Universidade Federal de São Paulo, Universidade de São Paulo, Fiocruz e Universidad de Santiago de Chile.“Os alimentos processados, como pizzas, embutidos e refrigerantes, que infelizmente têm se tornado a primeira opção de muitas pessoas, na correria do dia a dia, não são benéficos para a saúde de forma em geral. Tanto é que vários pesquisadores nem consideram esses itens como ‘alimentos’”, explica a oncologista clínica Daiana Ferraz.