Simony revela câncer no intestino: sintomas, causa e diagnóstico da doença

Simony ao lado do seu médico, Fernando Maluf, explicando que a doença foi descoberta a partir de uma colonoscopia de rotina (foto: Instagram/Reprodução)

A cantora Simony, de 46 anos, publicou um vídeo nas redes sociais na tarde desta quarta-feira (3/8), no qual revela que foi diagnosticada com câncer no intestino. Por conta de uma íngua na região da virilha, ela resolveu fazer uma colonoscopia, exame que revelou o tumor. "Fiz a colonoscopia que eu nem sabia que tinha que fazer a partir dos 45 anos", afirmou.





Apesar do diagnóstico, Simony se mostrou bem confiante e aproveitou o vídeo para fazer um alerta: "Nunca entrei numa briga para não sair ganhando(...). Frisa bem isso: colonoscopia. Você precisa fazer esse exame, ele precisa estar no seu checape todos os anos. Por esse exame, eu descobri um câncer".

A doença abrange tumores que se iniciam na parte do intestino grosso chamada cólon e no reto (parte final do trato digestivo) e no ânus. Por isso, também é conhecido como câncer de cólon e reto ou colorretal, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA). O oncologista Ricardo Cembranelli, do hospital Felício Rocho, explica que os principais sintomas desse câncer são:

Presença de sangue nas fezes

Alteração do padrão intestinal: constipação, diarreia e gases

Alteração no calibre das fezes (fezes finas)

Dores abdominais, pélvicas ou na região do reto

Anemia crônica sem motivo aparente

Causas

Cembranelli conta que o câncer de intestino é uma doença multifatorial, ou seja, possui várias causas. "A genética pode estar relacionada, mas é importante destacar que não é isso que acontece na maioria dos casos".

O também oncologista Evanius Wiermann, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC) e membro Grupo Latino-Americano de Investigações Clínicas em Oncologia (LACOG), esclarece que o câncer colorretal está associado a presença de pólipos no intestino, alimentação ruim, obesidade, sedentarismo e algumas doenças inflamatórias intestinais que podem aumentar o risco de desenvolvimento de um tumor.

Exame e diagnóstico

De acordo com Wiermann, o diagnóstico é feito a partir do exame realizado por Simony, a colonoscopia. "Após um preparo do intestino, o profissional insere uma câmera pelo ânus e consegue ver todo o cólon por visão direta. Caso seja identificada uma lesão, este profissional vai encaminhar o paciente para uma biópsia."

Prevenção

Esse tipo de câncer pode atingir todas as faixas etárias, sendo muito raro em pessoas mais novas e mais comum em pessoas mais velhas. "Quanto maior a idade, maior a chance de ter o câncer colorretal, principalmente acima dos 45 anos", declara Cembranelli. Portanto, a indicação é que o exame de rotina seja feito a partir dos 45 anos.

Tratamento

Descobrir uma doença de forma precoce eleva as chances de cura para mais de 90%. Segundo Cembranelli, quando a doença já está avançada com presença de metástase em outros órgãos a chance de cura diminui, por isso, destaca-se a importância do rastreio a partir dos 45 anos com disciplina.

"Vale lembrar que o tempo de retorno ao médico e realização de novos exames vai depender dos resultados anteriores. E, atualmente, a medicina progrediu bastante em relação aos tratamentos e cuidados oferecidos a pacientes oncológicos, podendo aumentar a sobrevida e a qualidade de vida deles", destaca o ex-presidente da SBOC.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.