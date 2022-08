Câncer de bexiga pode aparentar ser doença menos grave

(foto: Reprodução)

Fique atento a sintomas como sangramento visível na urina, desconforto ao urinar, dor e ardência, aumento da frequência ou urgência em ir ao banheiro. O que pode ser uma simples infecção urinária , aumento benigno da próstata, bexiga hiperativa ou pedras nos rins e bexiga, na verdade, tem chances de ser algo bem mais sério. Esses sinais também estão relacionados ao câncer de bexiga que, se não tratado, em tempo e da maneira correta, pode levar à morte."Não que seja a maioria dos casos, pois, geralmente, são doenças bem menos graves. No entanto, ficar atento a esses sintomas e procurar um profissional com urgência, é fundamental para o início imediato de um tratamento, caso a existência do tumor venha a se confirmar", alerta o oncologista do Centro de Câncer de Brasília (Cettro), Paulo Gustavo Bergerot.O aviso chega, pois ocorreu uma queda significativa no número de diagnósticos, principalmente por culpa da pandemia, pois muitos pacientes deixaram de realizar exames rotineiros. Houve uma redução média de 26% no número de novos casos, englobando os tumores de rim, próstata e bexiga, na comparação com diagnósticos feitos nos anos de 2019 e 2020.Segundo Paulo Gustavo Bergerot, ocorreu um grande medo da população de ir aos hospitais. "Com isso, percebemos uma redução importante no número de consultas médicas, avaliações, exames e consequentemente houve uma diminuição nos diagnósticos", destaca o médico.De acordo com o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca), o número de casos novos de câncer de bexiga, estimados em 2022 para o Brasil, é de 7.590 casos em homens e 3.050 em mulheres.Julho marcou a campanha de conscientização do diagnóstico precoce e do tratamento do câncer de bexiga. O mês foi dedicado à sensibilização para que as pessoas, com ou sem histórico da doença na família, passe a buscar orientação e acompanhamento médico, além de realizar exames periódicos.De acordo com reportagem da Agência Brasil, o principal fator de risco para desenvolver a doença é o cigarro , responsável por cerca de 50% dos casos. O risco está diretamente relacionado com a duração e intensidade do ato de fumar.O cigarro tem diversas substâncias químicas que são carcinogênicas, ou seja, induzem o aparecimento de um tumor e no caso específico da bexiga, depois que essas substâncias são inaladas, elas são absorvidas pelo pulmão e vão cair na corrente sanguínea e depois serão filtradas pelo rim. Vai produzir uma urina, como se estivesse contaminada com essas substâncias químicas e depois ela vai ser armazenada na bexiga, que é um reservatório da urina. Essas substâncias químicas vão passar horas ali na bexiga, causando uma agressão à superfície vesical, que vai propiciar um ambiente para poder desenvolver um tumor no paciente.Mesmo quem não fuma, mas convive com alguém que fuma, o chamado tabagismo passivo, também tem um risco aumentado de câncer de bexiga. Outros fatores associados, porém em menor grau, são a exposição ocupacional prolongada às substâncias químicas chamadas de aminas aromáticas que podem ser cancerígenas (principalmente em indústrias que processam tintas, corantes e derivados do petróleo) e irritações crônicas na bexiga, como infecções e cálculos.A principal prevenção para o câncer de bexiga é não fumar. Já os trabalhadores, que estão em contato diário com produtos químicos, devem usar equipamentos de proteção individual para maior segurança durante o trabalho. Os hábitos saudáveis de vida, alimentação adequada, prática de exercícios físicos também são uma forma de prevenção.