DPOC: diagnóstico e tratamento no combate ao tabagismo

Condição compromete o fluxo de ar nos pulmões e acompanhado de diversos problemas (foto: Freepik)

O uso de tabaco (nicotina) é encontrado em todos os tipos de cigarro e pode causar dependência e doenças em adolescentes e adultos. Estudos indicam que fumantes ativos e passivos entram em contato com cerca de 5 mil substâncias químicas a cada cigarro. Essa exposição pode levar a sintomas como falta de ar, tosse persistente e, com o passar do tempo, limitações no desempenho de atividades cotidianas.









O caminho até o diagnóstico correto da DPOC é longo e, muitas vezes, os pacientes já se encontram em estágios avançados da doença quando são identificados. O índice de subdiagnóstico em indivíduos com fatores de risco atendidos na atenção primária permanece bastante elevado (71,4%).









Para ajudar pacientes com DPOC, é fundamental ampliar o leque de opções terapêuticas disponíveis, incentivar a cessação do tabagismo, oferecer reabilitação pulmonar e implementar tratamentos adequados. Essas estratégias podem reduzir as crises respiratórias, diminuir internações hospitalares e a mortalidade, especialmente entre pacientes com idades entre 50 e 70 anos.

O tratamento também ajuda a retardar a progressão da doença. Devido à exposição a fumaças orgânicas (como a queima de lenha) ou ao início precoce do hábito de fumar , muitos casos de DPOC são diagnosticados em pessoas entre 40 e 50 anos de idade. Isso resulta em uma perda acelerada da capacidade pulmonar e elevado custo socioeconômico, além de prejudicar a qualidade e expectativa de vida.