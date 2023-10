683

Doença silenciosa, a osteoporose pode apresentar sintomas apenas depois da ocorrência de fratura nos ossos, resultado de leves batidas e quedas Towfiqu barbhuiya/Unsplash



Caracterizada como uma doença silenciosa, a osteoporose pode apresentar sintomas apenas depois da ocorrência de fratura nos ossos, resultado de leves batidas e quedas. As fraturas por fragilidade são consideradas o pior desfecho da enfermidade, e podem ocorrer em qualquer região do corpo, especialmente, na coluna, quadril e punhos. Ainda, as fraturas podem causar internações, intervenções cirúrgicas, maior risco de tromboembolismo , agudização de comorbidades, assim como o aumento da mortalidade.









Estudos mostram que 20% das pessoas com fratura no quadril vão a óbito, sendo que os homens representam um terço das vítimas no mundo. Ainda, a taxa de mortalidade entre eles também é maior do que a das mulheres, chegando a 37% no primeiro ano após a fratura.

Consumo excessivo do álcool

Entre as causas mais comuns que acarretam osteoporose em homens estão o consumo excessivo do álcool, o tabagismo e o hipogonadismo. Também é necessária atenção a outros fatores como a baixa ingestão de cálcio e vitamina D, e o sedentarismo. Além dessas causas, é preciso destacar que o nosso banco de ossos, chamado de pico de massa óssea, é genético. Portanto, é preciso estar atento se há casos da doença ou de fraturas por fragilidade na família.

Segundo a reumatologista, o diagnóstico de osteoporose, seja em mulheres ou homens, ocorre de duas formas: pela presença de uma fratura de baixo impacto, ou por meio do exame da densitometria óssea. Comumente, as mulheres na pós-menopausa já realizam este exame em sua rotina anual, o que não ocorre com frequência nos homens.





Quando o diagnóstico é em homens, é imprescindível investigar causas subjacentes e solicitar exames laboratoriais, como cálcio, vitamina D e dosagens hormonais.

O tratamento da osteoporose O tratamento da osteoporose evoluiu nos últimos anos e tem como objetivo o ganho de massa óssea e a prevenção de fraturas. É imprescindível investigar se há uma causa de base e tratá-la.



O tratamento da osteoporose evoluiu nos últimos anos e tem como objetivo o ganho de massa óssea e a prevenção de fraturas. É imprescindível investigar se há uma causa de base e tratá-la.

Essencialmente, o tratamento da osteoporose em homens é igual ao das mulheres, priorizando o cálcio na dieta, suplementação de vitamina D, correção de fatores de risco e prática de atividade física, além de estratégias medicamentosas específicas anti-fratura. Vale ressaltar que, nos homens, a reposição de testosterona para desfechos ósseos (ganho de massa óssea e redução de risco de fratura) é recomendada apenas naqueles com osteoporose e hipogonadismo.





Procure seu reumatologista e previna a primeira fratura: a osteoporose tem tratamento.