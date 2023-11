683

Estudos em humanos descobriram que a exposição a temperaturas 1ºC maior que essa faixa já pode afetar a produção momentânea de espermatozoides Austin Distel/Unsplash

Homens que querem ter filhos devem tomar cuidado com um inimigo invisível: o calor. Quando ele é direcionado na região dos testículos, proveniente de roupas apertadas e abafadas, peças de tecidos que impedem a ventilação, banho quente, laptop no colo e sobrepeso, isso pode ser cruel para os espermatozoides.





“Em humanos, a temperatura ideal para a produção de espermatozoides está logo abaixo da temperatura corporal, em uma faixa de cerca de 32-35ºC. Estudos em humanos descobriram que a exposição a temperaturas 1ºC maior que essa faixa já pode afetar a produção momentânea de espermatozoides ”, explica Rodrigo Rosa, especialista em reprodução humana e diretor clínico da Clínica Mater Prime, em São Paulo.Em 2020, biólogos usaram uma lombriga para identificar os mecanismos moleculares que produzem danos ao DNA no esperma e contribuem para a infertilidade masculina após a exposição ao calor.



O fenômeno da infertilidade masculina induzida pelo calor é bem relatado na literatura científica, segundo Rodrigo, e os efeitos das exposições modernas ao calor, como banheiras de hidromassagem, roupas apertadas e tempos excessivos de direção, foram amplamente estudados.



"Tanto em humanos quanto em lombrigas, aumentos relativamente pequenos na temperatura são suficientes para reduzir a fertilidade masculina", diz o médico. O sobrepeso também influencia, na medida em que as camadas de tecido adiposo na região da coxa e da virilha aumentam a temperatura dostestículos.



Um aumento de 2ºC acima do normal em C. elegans, um tipo de lombriga, levou a um aumento de 25 vezes no dano ao DNA no desenvolvimento de espermatozoides em comparação com espermatozoides não expostos. Os óvulos fertilizados por esses espermatozoides danificados não produziram descendentes.

O esperma

Conforme Rodrigo Rosa, isso mostra o efeito ambiental que altera as sequências específicas de DNA e, provavelmente, as proteínas que controlam sua atividade.

O esperma, a menor célula do corpo de uma pessoa, se forma aos bilhões em temperaturas abaixo da temperatura corporal e é produzido durante toda a vida adulta. Os óvulos, as maiores células do corpo de uma mulher, são formados internamente, onde uma temperatura consistente é mantida, e são produzidos apenas por um período limitado durante o desenvolvimento fetal.



"Sabemos que o desenvolvimento do esperma é muito sensível ao aumento da temperatura, enquanto o desenvolvimento do óvulo não é afetado”, diz Rodrigo.





Banhos quentes

Os homens que podem se beneficiar mais se prestar atenção ao tipo de roupa íntima e se afastar de banhos quentes são aqueles que já estão tendo problemas de fertilidade.



“No entanto, é de vital importância que os homens que sofrem com a infertilidade procurem médicos especialistas para identificação de fatores de risco modificáveis do estilo de vida”, avisa Rodrigo Rosa.