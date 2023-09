683

Além de reduzir contagem de espermatozoides, o cigarro eletrônico ainda provoca alterações nas células dos testículos Freepik

Além de tudo que já foi dito sobre os riscos do cigarro eletrônico, um novo estudo acrescenta mais um malefício que justifica ficar longe desse vício: ele pode diminuir a contagem de espermatozoides e prejudicar a fertilidade. O trabalho foi publicado na edição de setembro da Revista Internacional de Andrología.



"Diversos estudos já mostraram que as substâncias tóxicas presentes no cigarro são altamente danosas para o sistema reprodutor. Os pesquisadores compararam o efeito da fumaça do cigarro eletrônico e tradicional na saúde reprodutiva de ratos com um grupo controle, sem exposição às substâncias tóxicas. A contagem de espermatozoides nos ratos expostos à fumaça foi menor", diz o especialista em reprodução humana e diretor clínico da Clínica Mater Prime, em São Paulo, Rodrigo Rosa.





Segundo o estudo, ratos expostos ao vapor do cigarro eletrônico tiveram contagens de espermatozoides de 95,1 milhões de espermatozoides por mililitro, em comparação com 98,5 milhões por mililitro para o grupo de controle. "Aqueles expostos à fumaça do cigarro tradicional tiveram contagens de espermatozoides ainda menores (89 milhões de espermatozoides/ml). Claro que existem fatores femininos em uma probabilidade de gravidez, mas uma contagem mais alta de espermatozoides normalmente significa uma maior probabilidade de gestação", afirma o médico.Além de analisar a queda na contagem, os pesquisadores também notaram alterações na saúde das células dos testículos, como sinais de morte celular, atrofia de tecidos e outros marcadores de impactos negativos na saúde sexual. "Cinco dos oito ratos expostos ao vapor do cigarro eletrônico apresentaram alterações estruturais nos testículos quando examinados ao microscópio", destaca o médico.Uma explicação, segundo o médico, é de que o líquido do cigarro eletrônico também tem o potencial de aumentar o estresse oxidativo e causar alterações morfológicas nos testículos. "O estudo reforça, porém, que os cigarros tradicionais foram ainda piores em termos de diminuir a contagem de espermatozoides e perturbar a função sexual", completa.Pesquisas sobre o tema já foram feitas também em homens com resultados parecidos. "Para quem quer preservar a saúde reprodutiva ou está buscando engravidar, afastar-se do cigarro é primordial, assim como seguir um estilo de vida mais saudável", finaliza.