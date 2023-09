683

Os índices de sobrevida em um ano após o transplante cardíaco são de 85% a 90% Freepik



Ao remover o coração original e implantar um novo, o corpo entende que o órgão é um “elemento estranho” e aciona o sistema imunológico para se proteger de infecções. Com o objetivo de evitar que isso ocorra, são utilizados medicamentos imunossupressores por toda a vida. No entanto, mesmo com os devidos cuidados, pode ocorrer a rejeição do coração.



“Cerca de 50% a 80% dos pacientes transplantados apresentam, pelo menos, um episódio de rejeição. Na maioria das vezes, é assintomática, mas em torno de 5% desenvolvem disfunção do ventrículo esquerdo, capaz de provocar falta de ar e fadiga ou arritmias (alterações no ritmo cardíaco normal). O pico de incidência de rejeição aguda se dá no primeiro mês e diminui nos subsequentes, atingindo o equilíbrio em um ano”, explica Alexandre Soeiro, coordenador do Programa de Insuficiência Cardíaca e Transplante Cardíaco do Hcor.





Leia também: Como Brasil criou e mantém maior sistema público de transplantes do mundo Ainda segundo o especialista, pode-se classificar as manifestações clínicas da rejeição de acordo com o início e a duração. “A rejeição leve não apresenta sequelas clínicas detectáveis e, algumas vezes, não exige tratamento. Já a moderada e a grave precisam de intervenção. Geralmente, é possível reverter os casos com medicações apropriadas”, conta.