O alerta faz sentido, pois mortes estão sendo associadas ao calor em várias regiões do mundo. No estado americano do Arizona, por exemplo, o número de óbitos nos quais a alta temperatura teve influência vem aumentando. Autoridades de saúde pública no condado de Maricopa, o condado mais populoso do Arizona e onde fica a capital Phoenix, disseram que 202 mortes associadas ao calor foram confirmadas (levantamento realizado até 9 de setembro) - muito mais do que os 175 confirmados na mesma época do ano passado.