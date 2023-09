683

Mesmo que os sinais não apareçam, a pele já começa a sofrer processos metabólicos, então a prevenção pode ser feita com uso de cremes e, também, tecnologias e injetáveis Freepik

Aos 25 anos parece que tudo está funcionando da melhor maneira possível, mas a verdade é que diversos estudos dão conta que é por volta dessa idade que o indivíduo começa a sofrer o primeiro impacto do envelhecimento natural - embora esse processo só se torne visível mais para frente. "Por mais que as primeiras linhas e rugas surjam por volta dos 30, antes disso já temos um impacto fisiológico que pode ser acelerado devido à poluição, ao aumento do nível da radiação solar e outros efeitos. Dessa forma, os processos celulares mudam e os efeitos cumulativos do envelhecimento aparecem mais precocemente, principalmente naquelas pessoas que não têm um cuidado preventivo adequado", esclarece a médica especialista em dermatologia e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Lilian Brasileiro.





Então, nesse contexto, os cremes anti-idade devem ser usados a partir dessa etapa? "É fundamental que nessa época o skincare já compreenda ativos que garantam poder antioxidante e clareador. Mas não são só os cremes que os pacientes dessa faixa etária devem investir: buscar auxílio do médico é uma forma eficaz de manter a saúde e beleza da pele por mais tempo. Em consultório, podemos tratar cicatrizes de acne , manchas, melhorar o brilho e a textura da pele, além de começar com cuidados injetáveis de hidratação e bioestímulo de colágeno ", acrescenta a médica.De acordo com a médica, na faixa dos 20 e 30 anos, a pele lentamente começa a perder colágeno e, fisiologicamente, há o primeiro processo de envelhecimento, com o declínio da produção natural de antioxidantes. "O primeiro passo, então, para reduzir os sinais de envelhecimento prematuro, é o uso diário de filtro solar . A exposição ao sol contribui muito para o processo de envelhecimento da pele. É necessário usar um protetor solar de FPS 50 ou superior e hidratar diariamente com ativos antioxidantes como vitamina C estabilizada, vitamina E, extrato de chá verde e ácido ferúlico. Na clínica, podemos melhorar a qualidade dessa pele com procedimentos indolores, como HydraFacial e Endermologie no protocolo Luminance Paris LA, que realça a beleza natural, conferindo maior luminosidade", diz a médica.O HydraFacial conta com a tecnologia Vórtex-Fusion que, ao mesmo tempo que confere limpeza profunda, infunde ativos de tratamento na pele. "São três passos em apenas 30 minutos: limpeza e peeling, extração e hidratação, infusão de ativos e proteção com antioxidantes, conferindo 58% de renovação epidérmica, 41% de espessamento na derme papilar, 102% de aumento nos fibroblastos e aumento de 52% na capacidade antioxidante. É um skincare de consultório, por isso, mais potente", diz Lilian. "A Endermologie é uma tecnologia completamente natural e não invasiva que conta com um sistema avançado que combina massagem mecânica, sucção e rolagem para estimular a atividade celular da pele e outros tecidos subjacentes. Dessa forma, o procedimento é capaz de melhorar o fluxo linfático e a microcirculação, eliminar toxinas e estimular a síntese de colágeno e elastina", explica a médica.Com o passar do tempo, o tratamento deve ser lapidado, com ativos mais específicos para cada idade. Por exemplo, aos 30 anos, o metabolismo do corpo começa a abrandar e isso afeta a bioenergia das células da pele e seu processo de renovação, segundo a médica. "Por isso, o retinol e retinóides podem ser usados nessa faixa etária. Além disso, podemos indicar procedimentos como skinbooster para melhorar a hidratação da pele, toxina botulínica em tratamento preventivo para não demarcar rugas e tecnologias e bioestimuladores injetáveis para estimular colágeno", diz a médica."É imprescindível que o paciente entenda que nenhum creme conseguirá tratar a flacidez de pele. Para aumentar a firmeza, precisamos estimular colágeno e agir mais profundamente, atingindo até mesmo o músculo (no caso do ultrassom microfocado) para 'grudar' as camadas da pele e deixá-la mais firme. Nenhum creme tem essa capacidade", argumenta.Com o tempo, outros tratamentos podem ser indicados, como os lasers de ação profunda ou a radiofrequência microagulhada Morpheus 8. "Mas é fundamental consultar um médico, que prescreverá uma rotina de cuidados e tratamentos com os ingredientes específicos de acordo com o que sua pele precisa. De qualquer forma, no cuidado diário com a pele, o protetor solar é insubstituível", aponta.