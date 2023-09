683

O primeiro passo antes de optar por qualquer tipo de procedimento estético para rejuvenescer o rosto é realizar uma consulta com um cirurgião plástico Freepik

A pele do rosto passa por uma série de modificações devido ao processo de envelhecimento - e até mesmo as expressões faciais influenciam nos sinais que aparecem na pele. Entre essas modificações, estão o surgimento de rugas, linhas de expressão, flacidez e manchas, que podem causar grande desconforto estético, levando muitas pessoas a quer rejuvenescer o rosto através de procedimentos estéticos, para conquistar uma pele jovem e bonita novamente.





Porém, grande parte das pessoas tem dúvida de como começar a procurar por tais procedimentos. "O primeiro passo antes de optar por qualquer tipo de procedimento estético para rejuvenescer o rosto, seja ele cirurgia plástica ou aplicação de toxina botulínica , é realizar uma consulta com o cirurgião plástico . Hoje existem muitas técnicas cirúrgicas que dão resultados duradouros e tratam até mesmo as camadas musculares", destaca o cirurgião plástico membro da Brazilian Association of Plastic Surgeons (BAPS) e da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), Paolo Rubez.De acordo com o médico, o cirurgião plástico poderá realizar uma avaliação para identificar qual parte do rosto necessita de um rejuvenescimento mais intensivo. "O médico poderá indicar se o procedimento precisa focar na melhora superficial, na reposição de volume perdido ao longo dos anos ou no tratamento das camadas mais profundas do rosto, como músculos e ossos. Um diagnóstico preciso é fundamental para atingir os melhores resultados possíveis", destaca Paolo Rubez.Dentre as técnicas atuais que permitem um rejuvenescimento com resultado mais natural está o Deep Plane Facelift. "A técnica permite um rejuvenescimento muito grande e natural para o rosto, pois trata de forma pontual todas as suas camadas que apresentam envelhecimento. Outro ponto importante é que o resultado se mantém por mais tempo, já que o rosto foi tratado de maneira global", diz o médico.

"O lifting inicialmente tratava apenas a camada de pele do rosto, esticando-a e retirando seu excesso. Isso promovia resultados muito artificiais e estigmatizados, além de cicatrizes de pior qualidade. Sua evolução foi iniciar o tratamento de camadas mais profundas como o Sistema Músculo Aponeurótico Superficial (SMAS), tecido que cobre a musculatura, através de pontos para reposicioná-lo. O Deep Plane se diferencia pela forma com que se trata o SMAS, de maneira mais profunda e fazendo um reposicionamento melhor e mais duradouro da anatomia que a idade alterou", aponta o médico.



Não existe idade certa para buscar procedimentos de rejuvenescimento. "A partir do momento em que os sinais da idade passam a deixar o paciente desconfortável de alguma forma, é hora de procurar por procedimentos estéticos. O mais importante é que os tratamentos que você busca estejam adequados para sua idade e para as características do seu rosto", analisa o médico.



Segundo ele, pacientes mais jovens e que cuidaram do rosto ao longo da vida, por exemplo, vão necessitar de procedimentos mais simples e, muitas vezes, não cirúrgicos, enquanto pacientes mais idosos que já apresentam sinais de envelhecimento mais acentuados necessitarão de procedimentos com maior intervenção.



Qual o melhor procedimento?



Não existe uma resposta definitiva para essa pergunta. O mais importante é que o procedimento que será realizado seja decidido durante uma conversa franca com seu cirurgião. "Um erro muito comum é os pacientes chegarem ao consultório médico procurando por procedimentos pequenos na tentativa de alcançar resultados mais naturais mesmo já tendo grandes sinais de envelhecimento facial. Nesses casos, o melhor é, na verdade, começar com um tratamento um pouco mais invasivo, como uma cirurgia de lifting facial, para realmente dar fim ao que causa incômodo ao paciente, e, em seguida, realizar procedimentos menores, como aplicação de toxina botulínica e preenchimentos, visando a manutenção dos resultados obtidos com a cirurgia. Logo, para alcançar os melhores resultados, o ideal é que o tratamento inicial seja o mais personalizado possível", ressalta o especialista.