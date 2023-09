683

Sete em cada 10 mulheres no Brasil são mães Freepik

A gestação é um sonho para milhares de pessoas. De acordo com uma pesquisa do Datafolha realizada em janeiro deste ano, sete em cada 10 mulheres no Brasil são mães, o que representa 69% das mulheres entrevistadas. Mas nem todos têm facilidade para alcançar o resultado desejado, que é ter um bebê. Existem diversas causas que podem fazer com que esse sonho se torne um caminho dificultoso, ainda que possível.





O especialista em reprodução humana Nilo Frantz, da Nilo Frantz Medicina Reprodutiva, em São Paulo, apresenta 12 motivos que podem interferir em uma gestação.De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), é considerado infértil a pessoa ou o casal que está tentando engravidar no período de 12 meses sem uso de preservativos e métodos contraceptivos, assim como no caso de mulheres que já possuem 35 anos, que o prazo cai para seis meses. Se neste período de tempo não ocorrer a gestação, é preciso procurar um especialista e investigar o caso."A infertilidade é uma doença frequente que atinge cerca de 15% dos casais em idade reprodutiva. Isso significa que homens e/ou mulheres apresentam dificuldades para conceber, o que pode ser causado por diferentes motivos", afirma Frantz.Considerada uma das principais causas da infertilidade feminina, a endometriose acontece, segundo o especialista, quando o endométrio, que é o tecido que reveste o útero e que deveria descamar na forma de menstruação quando não há fecundação do óvulo, acaba indo para outras partes do corpo, ou seja, a endometriose ocorre quando pedaços do endométrio se implantam no lado exterior do útero."Desta forma, esse problema pode gerar uma aderência nos ovários impedindo que o óvulo seja liberado. O que pode causar obstrução das trompas, impossibilitando a chegada dos espermatozoides ao óvulo. Por isso, é importante que o quadro seja diagnosticado para ser tratado devidamente", explica Frantz.A síndrome do ovário policístico (SOP) é um distúrbio hormonal que atinge cerca de 10% da população feminina em idade reprodutiva que contribui à formação de cistos nos ovários, que podem variar de tamanho."A SOP pode atrapalhar em uma possível gravidez e seus principais sinais são menstruação irregular, alta produção de testosterona e a presença de microcistos nos ovários", afirma o especialista.Homens com baixo número de espermatozoides, problemas de motilidade, e de morfologia apresentam mais dificuldades de conseguir alcançar uma gravidez.Homens que apresentam obstrução dos canais ejaculatórios por infecções, por vasectomia ou ainda azoospermia obstrutiva também irão necessitar da ajuda de um tratamento para engravidar. Para descobrir se os homens possuem esse problema também é necessário consultar um especialista.Mulheres com o Índice de Massa Corporal maior ou menor do que o ideal pode apresentar problemas para engravidar. Por outro lado, quando a porcentagem de gordura corporal é muito baixa, ela é insuficiente para a produção adequada de hormônios, como, por exemplo, a testosterona e o estradiol, o que prejudica a concepção.De acordo com Frantz, as mulheres já nascem com a reserva ovariana cheia e com o tempo esse estoque de gametas vai diminuindo, o que significa que, quanto mais o tempo passa, mais a capacidade reprodutiva feminina é prejudicada."Dessa forma, a partir dos 35, as chances da mulher engravidar vão decaindo gradativamente até ela chegar à menopausa , o que ocorre por volta dos 50 anos", afirma o especialista.A menopausa é a fase da vida da mulher quando acontece a interrupção natural da menstruação. Isto se dá porque os hormônios femininos, como o estrogênio e a progesterona, já não são mais produzidos pelos ovários, interrompendo o processo de ovulação.Normalmente, a menopausa acontece por volta dos 45 e 55 anos de idade, porém pode ocorrer em mulheres antes dos 40 anos, o que é chamado de menopausa precoce As infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) não tratadas podem provocar um quadro de inflamação em toda a pelve, impedindo a gravidez. Nesse sentido, doenças como a gonorréia ou clamídia também prejudicam todo o processo reprodutivo da mulher. Em caso de suspeita de alguma dessas infecções, procure uma avaliação médica.Não é segredo para ninguém que problemas psicológicos como estresse e ansiedade afetam diretamente a vida de qualquer pessoa. E no processo de gestação não seria diferente. No caso da ansiedade, é liberado o cortisol, hormônio que altera a menstruação, o que pode fazer até mesmo a mulher não ovular.O descontrole de hormônios sexuais femininos como estrógeno e progesterona podem afetar uma gestação, já que eles possuem papéis fundamentais no controle da ovulação.Frantz afirma que o aumento da prolactina e problemas na tireoide, como no caso de hipotireoidismo e o hipertireoidismo, também prejudicam a ovulação e o ciclo menstrual.Frantz afirma que alguns medicamentos também podem dificultar uma futura gravidez, entre eles estão os remédios indicados para epilepsia, depressão e ansiedade que, além de alterarem o ciclo menstrual, podem mexer com a fertilidade feminina."É de extrema importância que a mulher que faz uso de medicamentos para essas e outras doenças procure seu ginecologista ou um especialista em reprodução, caso queira engravidar, e saber de que forma poderá seguir com seu tratamento", explica o especialista.