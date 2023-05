Laqueadura e vasectomia: saiba das vantagens e desvantagens de cada método

A laqueadura e a vasectomia são procedimentos considerados definitivos e que podem ser adotados por mulheres e homens, respectivamente (foto: Ri Butov/Pixabay ) Na busca por métodos contraceptivos eficazes, estão a laqueadura e a vasectomia - procedimentos considerados definitivos e que podem ser adotados por mulheres e homens, respectivamente. Em ambos os casos, há vantagens e desvantagens.









Segundo a ginecologista, a laqueadura é de difícil reversão: "Existem cirurgias com a finalidade de reverter, porém nem sempre elas funcionam. Por isso, sempre tento desencorajar a paciente", diz a médica, lembrando que há outros métodos tão seguros quanto a laqueadura, que não comprometem o aparelho reprodutivo e que são reversíveis, logo, são mais vantajosos.

Ainda assim, para as mulheres que estão decididas a optar pelo método, ela esclarece que há dois procedimentos utilizados: a minilaparotomia, em que há um pequeno corte no abdômen do qual são aproximadas as tubas uterinas para corte; e a laparoscopia, em que um tubo é inserido no abdômen com uma pequena incisão, permitindo a observação e o corte pelo médico.

Vale lembrar que a laqueadura só pode ser feita depois dos 21 anos e/ou se a mulher tiver dois filhos vivos.

E a vasectomia?

Já a vasectomia é um procedimento simples, que garante a interrupção do vaso deferente e, dessa forma, impede que o espermatozoide chegue até a uretra e seja eliminado na ejaculação. Ela também é considerada definitiva, e em alguns casos, pode ser revertida. É um procedimento rápido e não há necessidade de internação.

“Assim como a laqueadura, não costumo recomendar esse método porque a reversão pode não ser possível”, afirma a ginecologista. Ela ressalta também que o procedimento só pode ser feito depois dos 21 anos, ou se o homem já tiver dois filhos vivos.

E a reversão, é possível?

Ana Gabriela alerta ainda que a maior taxa de sucesso é conseguida quando a reversão é feita antes dos primeiros 10 anos de cirurgia: "E uma última informação importante é que cirurgia de reversão é mais complicada que a própria vasectomia", conclui a médica.