Tônico antiqueda capilar de alta performance chega ao mercado

(foto: Freepik)

Segundo a cientista da UFMG, Ana Paula Corrêa Oliveira Bahia, o que diferencia essa formulação das demais disponíveis no mercado é a técnica da terapia combinada (foto: Divulgação)

Uso do Endcalve não tem efeitos colaterais (foto: Divulgação)

É lançado nesta quinta-feira (13/4) o Endcalve, solução capilar de alta performance criada pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que acaba de chegar ao mercado. A fórmula é resultado de mais de 20 anos de estudos científicos e testes clínicos. A pesquisa foi desenvolvida por um grupo de cientistas do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Nanobiofarmacêutica (INCT NanoBiofar), utilizando constituintes que possibilitam a preservação e o estímulo folicular. Tudo comprovado em experimentos envolvendo engenharia genética.Segundo a cientista da UFMG, Ana Paula Corrêa Oliveira Bahia, o que diferencia essa formulação das demais disponíveis no mercado é a técnica da terapia combinada. Como explica, trata-se de um produto inovador e com constituintes biocompatíveis (aceleradores do metabolismo folicular), baseado em nanotecnologia. É capaz de atravessar o estrato córneo e levar o agente ativo no folículo piloso com eficácia e segurança, a partir do alto poder de penetração das partículas nanoencapsuladas (com dimensões menores que 100 nanômetros). "Não existe nenhum produto com tecnologia comparável, tornando o tônico único no mercado", reforça.A ideia de começar os estudos científicos e criar a fórmula surgiu depois do desenvolvimento da formulação nanotecnológica durante o mestrado de Ana Paula na UFMG. Após estudar a formulação, verificar sua passagem através da pele, ter a segurança de que não alcançaria a corrente sanguínea, a equipe verificou o potencial para aplicação em formulações capilares . "Como conhecíamos as ações do peptídeo, pensamos que a combinação do ativo com a formulação teria um potencial para uso contra queda de cabelo . A partir daí, começamos os estudos para adequação do registro do produto, os ensaios de segurança e eficácia, e para o escalonamento da produção", conta Ana Paula.O lipossoma usado na fórmula tem grande afinidade com o folículo piloso, favorecendo a liberação local dos componentes com alta performance, propriedade exclusiva dessa formulação. A especialista esclarece que o tônico tem direcionamento para o folículo capilar e, ao atravessar a epiderme e chegar à derme, a formulação fica aderida no folículo. "Dessa forma, o agente ativo vai sendo liberado de forma sustentada e promovendo seus efeitos, melhorando o aporte de oxigênio e nutrientes, contribuindo para o crescimento do fio de cabelo", esclarece Ana Paula, reforçando que a solução foi desenvolvida com o intuito de promover a recuperação do bulbo capilar, garantindo a estabilidade e biodisponibilidade real de princípios ativos bioidênticos.O produto é eficaz em pessoas que ainda têm o folículo piloso, pois é aí o foco da ação da formulação. Homens e mulheres que estão perdendo os fios, e ainda possuem o folículo, podem se beneficiar da tecnologia.A cientista relata que os estudos científicos indicaram que o uso tópico da formulação não causa os temidos efeitos colaterais comumente verificados em outras formulações e/ou tratamentos da alopecia. A ausência dos efeitos colaterais se deve ao mecanismo de ação que utiliza constituintes biocompatíveis, ou seja, componentes produzidos pelo próprio corpo, sem substâncias estranhas como os demais, e sem interação com a corrente sanguínea."O Endcalve é formulado com ingredientes compatíveis com as nossas células. Tanto o agente ativo quanto as outras matérias-primas são biomiméticas, ou seja, apresentam semelhança com os componentes celulares. Dessa maneira, não causa coceira, vermelhidão, ardor, reações alérgicas no couro cabeludo, foto-sensibilidade ou disfunção erétil ", diz Ana Paula.O uso da formulação é extremamente simples, bastando que o paciente proceda a aplicação de 12 gotas do produto na mão, espalhando o tônico com as pontas dos dedos nas áreas com queda de cabelo, no couro cabeludo, massageando suavemente. A formulação deve ser usada no couro cabeludo íntegro, seco ou ligeiramente úmido.A UFMG recentemente recebeu do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), o registro definitivo da patente da sua formulação antiqueda capilar. A patente registrada, que dá direito à fabricação, distribuição e exploração comercial do produto foi licenciada pela UFMG ao Laboratórios Osório de Moraes, empresa fundada há 100 anos, com parque industrial localizado em Contagem, e com atuação comercial em todo o território nacional.Todo o cuidado tomado no desenvolvimento da tecnologia também foi replicado na embalagem, que foi desenvolvida considerando aspectos capazes de garantir a vida útil e a qualidade da formulação, além da utilização total do volume da formulação. O frasco de vidro escuro visa preservar a formulação da ação danosa dos raios solares e, a tampa dosadora garante a não contaminação da formulação por elementos estranhos. "Outro diferencial do Endcalve é a embalagem, produzida para conservar os componentes da formulação. A embalagem previne a oxidação e a contaminação, mantendo a qualidade do produto", conclui Ana Paula.