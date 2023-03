Saiba qual a relação da alimentação com o crescimento capilar

Uma alimentação pobre em proteínas pode dificultar o crescimento do cabelo. (foto: Freepik)

Uma das maiores queixas da população atualmente é referente a queda capilar, mas muitas pessoas sempre deixam de lado a queda, normalmente apostam em usos de produtos capilares que prometem paralisar a queda ou usam a desculpa que é apenas um momento de stress. A especialista Vivian Armelin explicou a relação da alimentação com o crescimento das madeixas.





Vivian é médica especialista em tricologia e dermatologia estética e nos revelou que mais de 80% do cabelo é formado por uma proteína chamada queratina. Sendo assim, uma alimentação pobre em proteínas pode dificultar o crescimento do cabelo. Por conta disso, o consumo de carnes magras, leite, grãos, cereais, ovos e feijão é recomendado. "Alimentar-se de sementes, amendoim e castanhas, por exemplo, pode ajudar na manutenção de nosso cabelo. Vale frisar que alimentos ricos em ferro, como fígado e gema de ovo, auxiliam também no crescimento dos fios."





Dra. Vivian Amelin (foto: Divulgação)

Sabemos que além de ter uma boa alimentação também é necessário ter cuidados básicos e diários com a saúde capilar, "A alimentação é fator primordial para a beleza dos fios, porém , é de extrema importância escolher adequadamente o shampoo e o condicionador para seu tipo específico de cabelo e sempre optar por produtos que possuam filtro solar", recomendou.Segundo a dermatologista, uma dica super válida para quem busca o crescimento capilar é passar a consumir mais proteínas, "A proteína é um dos nutrientes mais importantes para o organismo, pois são compostas por aminoácidos que têm funções importantes no organismo. A queratina, proteína que protege e dá resistência aos cabelos, é constituída de 15 aminoácidos", finalizou Vivian Armelin.