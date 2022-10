Temporada de Verão: saiba como cuidar dos cabelos de maneira correta

Cada cabelo deve ter um cuidado específico (foto: Freepik/Divulgação)

A temporada do verão está chegando, e com ela, a preocupação com a saúde dos cabelos no tempo mais quente do ano também. Devido ao longo período de sol escaldante que banha o nosso chão tropical do Brasil, os índices de desidratação e de descuidos com o corpo costumam aumentar entre turistas e o próprio povo brasileiro. “O verão é o período do ano no qual mais nos expomos ao sol e, consequentemente, há maior exposição à radiação ultravioleta solar. Por isso os cuidados de fotoproteção devem ser redobrados”, alerta o gerente da Lisoterapia, especialista no cuidado dos cabelos.

Mais da metade das pessoas se expõem exageradamente mais tempo do que o indicado sob a luz solar forte. Estudos sobre efeitos da radiação UVA e UVB e da luz visível sobre a fibra capilar mostraram que após 150h de exposição solar os cabelos loiros e descoloridos sofreram alterações na cor e na massa proteica. Cabelos escuros precisam do dobro de tempo de exposição para produzir o mesmo dano. Portanto, cabelos claros precisam de mais cuidados de FOTOPROTEÇÃO. Assim como os cabelos despigmentados como cinza e branco, pois perderam a melanina que atua como um fotoprotetor natural.

Fibra capilar danificada, força e elasticidade reduzida, cabelos ressecados, textura áspera e sem brilho, perda da cor, aumento da fragilidade e redução da vitalidade dos fios são resultados de cabelos muito expostos ao sol sem o cuidado necessário de proteção. “Pensando em saúde não devemos esquecer de proteger nosso couro cabeludo, pois os raios solares danificam a pele podendo causar queimaduras, coceiras, manchas e até mesmo câncer de pele. Portanto, para quem precisa sempre se expor ao sol ou que possui rarefação capilar em excesso, é aconselhado o uso indispensável de chapéus, bonés ou lenços (de preferência que possuem fotoproteção) para proteção do couro cabeludo. Lembrando que, pensando na saúde do couro cabeludo, esses itens precisam sempre estar limpos”, afirma o sócio da Lisoterapia.

Portanto, durante o verão, os cuidados mais indicados para os clientes e a manutenção da saúde de seus cabelos é a hidratação e boa alimentação. “A radiação ultravioleta danifica a fibra capilar e acaba com seu aspecto saudável. Portanto, faça hidratações e nutrições regulares. O aumento de calor e suor podem facilitar problemas como caspas e seborreia. Portanto mantenha cabelos e couro cabeludo sempre limpos”, conclui.

Os raios solares prejudicam os cabelos, “faça sempre uso de um leave in que contenha proteção solar e se você costuma usar secador, este leave in precisa conter proteção térmica também. Cabelos longos possuem maior quebrabilidade nas pontas, reparadores de pontas ajudam a protege-las”.

E caso os cabelos apresentem um grave índice de danos, procure sempre um especialista.