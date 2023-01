Menopausa: como cuidar da pele e cabelo diante das mudanças

Devido a fatores genéticos e individuais, a menopausa pode variar para cada pessoa, mas o mais comum é na faixa entre os 45 e 55 anos (foto: Valdemars Magone/Unsplash ) A menopausa é o período marcado por várias mudanças hormonais, que refletem em aspectos físicos e emocionais profundos. Ocorre, geralmente, 12 meses após a parada da menstruação. E, embora seja uma fase natural da vida, não precisa representar sofrimento e estar marcado por sintomas insuportáveis. Com o devido acompanhamento médico e cuidados adequados, pode ser um momento em que é garantido o bem-estar e saúde em dia.









Devido a fatores genéticos e individuais, a idade que ocorre pode variar para cada pessoa, mas o mais comum é na faixa entre os 45 e 55 anos. Perceber a pele mais fina, frágil e ressecada pode ser um dos primeiros alertas de que se aproxima o climatério, período de início das alterações no ciclo menstrual , ou até mesmo da própria menopausa.





Além da mudança na pele, os cabelos também enfrentam uma situação semelhante, como ressecamento, maior demora para crescer e diminuição da espessura. Além disso, os sintomas mais comuns, segundo o médico Reis, são as ondas de calor, a secura vaginal e a sensação de que tudo fica um pouco mais lento no organismo, desde pensamentos à cicatrização.

Para algumas pessoas, a insônia e dificuldade em ter um sono restaurador também pode ocorrer, o que também pode prejudicar outros processos de renovação celular e descanso adequado que levam a boa saúde como um todo e, claro, tem impactos na pele e nos cabelos. Com isso, alguns sinais do envelhecimento podem ficar mais evidentes, além de manchas e vasos da face, também, explica o médico.





“Existe uma fragilidade cutânea, que algumas pacientes percebem pelo maior craquelamento da pele, outras percebem algumas manchas roxas em braços e pernas”, afirma o dermatologista Reis. Para se preparar para o período, ele afirma que a principal recomendação é o cuidado com a pele se tornar um hábito desde jovens.

Dicas

“Os bons hábitos de alimentação saudável, com ingestão de frutas ricas em antioxidantes, alimentos ricos em vitaminas, minerais e fibras. A ingestão adequada de água vai ajudar também na hidratação da pele”, aconselha Reis. Além da atenção especial com o básico, ele explica que uma das principais orientações é de nunca tomar banhos muito quentes, o ideal é o morno, com sabonetes mais neutros e produtos com pouco perfume.





Os hidratantes corporais após o banho e com a pele ainda úmida favorecem os cuidados, assim como o filtro solar, que é essencial para os cuidados em dia e amenizar os efeitos da menopausa, auxiliando a manter a pele sem manchas. “A radiação solar contribui muito para o envelhecimento e, após a menopausa, essa área ficará ainda mais prejudicada e envelhecida”, esclarece o dermatologista.





Somado aos produtos preventivos, ele afirma que é necessário utilizar os que são eficazes e, de fato, tratam a pele. Na indústria já existem produtos especializados para peles delicadas e fragilizadas voltados para as necessidades particulares da menopausa, principalmente os mais hidratantes e calmantes. Para orientar adequadamente, a consulta com dermatologistas, endocrinologistas, nutrólogos e demais áreas médicas direciona se o processo está ocorrendo de forma natural ou se há excessos que precisam ser corrigidos.

Algumas patologias têm maior incidência nessa fase da vida, segundo Reis, algumas se destacam, como a alopecia androgenética feminina. “Estudos mostram que em torno de 40% a 50% das mulheres na menopausa podem ser acometidas por esse tipo de alopecia. Enquanto mulheres na fase reprodutiva, abaixo de 45 anos, esse quadro de alopecia é visto em apenas 15%.”

Alimentação e suplementos

Não existe forma certa de se preparar para esse período, mas, segundo o médico nutrólogo Tasso Carvalho, pode ser orientado o controle da composição corporal, ajuste da qualidade do sono, atividade física regular e controle adequado de carboidratos — sempre realizados por um profissional responsável. Estar bem acompanhado por um médico que possa avaliar e intervir nos níveis hormonais e metabólicos também é ideal mesmo antes do início da menopausa.





De acordo com o nutrólogo Carvalho, alimentos que podem ajudar a pele e unhas no período são os ricos em zinco e selênio, como castanha-do-pará, nozes, gengibre, peixe, frutos do mar, feijão e ovo. Apesar de os alimentos serem muito importantes, não são suficientes para equilibrar possíveis deficiências hormonais. Para isso, ele explica: “O melhor tratamento a ser feito é a reposição de cada hormônio em deficiência na busca do restabelecimento do equilíbrio fisiológico”.





É preciso evitar doses excessivas de hormônios androgênios como testosterona e dehidroepiandrosterona, que segundo o médico podem aumentar a oleosidade da pele e produção de sebo, que pode causar um efeito tão indesejado quanto a sensibilidade e ressecamento.

Cuidados com os fios

A produção mais lenta do fio de cabelo, que é gerada pela lentificação da irrigação do sangue no couro cabeludo, é uma condição natural, no entanto, algumas demandam tratamentos. Para algumas pessoas, pode chegar no nível de alopecias ou alterações que, para o diagnóstico adequado, é essencial a consulta com um dermatologista, principalmente especializado em tricologia.





Os tratamentos variam, afirma o médico tricologista Eugênio Reis, e incluem desde vitaminas, antioxidantes, xampus específicos para os quadros apresentados até tratamentos que influenciam nos hormônios, como nutracêuticos com proteínas. “Ou o famoso Minoxidil, que ajuda para a melhor irrigação do couro cabeludo, favorecendo uma melhor nutrição ao fio de cabelo e melhorando o crescimento desses fios para alongar e engrossar esses cabelos”, completa.





*Estagiária sob a supervisão de José Carlos Vieira