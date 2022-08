Menstruação: ciclo curto pode gerar sintomas mais intensos de menopausa

A relação entre duração do ciclo menstrual e sintomas da menopausa é algo novo para a ciência (foto: Freepik/Divulgação)

Ciclos menstruais com menos de 25 dias de duração ao longo dos anos reprodutivos podem indicar menopausa precoce e com sintomas mais intensos, aponta estudo realizado no estado de Ohio, nos Estados Unidos. Cerca de 600 mulheres participaram da pesquisa. Geralmente, os sintomas da transição para a menopausa costumam ser ondas de calor, depressão, ansiedade e alterações na duração e qualidade do sono.

"O ciclo menstrual é um marcador biológico da saúde geral. Esse estudo descobriu que uma duração mais curta do ciclo menstrual durante os anos reprodutivos de uma mulher é uma janela para sua futura saúde na meia-idade. Será importante validar essas descobertas e entender o mecanismo potencial envolvido", diz Chrisandra Shufelt, uma das autoras da pesquisa.

Das 600 mulheres envolvidas no estudo, os pesquisadores observaram que as com ciclos menstruais mais curtos tiveram maiores chances de problemas de sono na meia-idade, desconforto cardíaco e sintomas depressivos, além de apresentarem maior índice de massa corporal pré-gestacional. Normalmente, o ciclo menstrual dura, em média, 28 dias e é composto por três fases: folicular, ovulatória e lútea.

A relação entre duração do ciclo menstrual e sintomas da menopausa ainda é algo novo para a ciência, já que os fatores de risco mais conhecidos são demográficos (idade e etnia), índice de massa corporal, tabagismo e a falta de atividade física. Portanto, embora as observações do estudo sejam importantes, os pesquisadores ressaltam que são necessárias mais pesquisas sobre o tema, especialmente com mulheres com ciclo de menos de 21 dias.

O estudo Comprimento do ciclo menstrual autorrelatado durante os anos reprodutivos em relação aos sintomas da menopausa na meia-idade no Projeto Viva foi publicado na revista Sociedade Norte-Americana de Menopausa.