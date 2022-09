O que é laqueadura? É reversível? Entenda as novas regras

A legislação também reduz de 25 para 21 anos a idade mínima para realizar procedimento cirúrgico de esterilização (foto: Pixabay)

Mas do que se trata a laqueadura? Veja a seguir alguns esclarecimentos:

E no caso das mulheres que, após a laqueadura, se arrependem do procedimento?

Em que situações é possível fazer a reversão da laqueadura?

A quem é indicada?

Duração da cirurgia

Pós-operatório

Chances de gravidez

Há alguma contraindicação?

E os riscos?

Onde fazer?

Para realizar cirurgia de esterilização, como laqueadura e vasectomia, não é mais necessário consentimento expresso do cônjuge no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro (PL) sancionou, nesta segunda-feira (5/9), projeto de lei que altera norma de 1996 sobre planejamento familiar, e foi publicada no Diário Oficial da União. A medida foi aprovada no Congresso em agosto e as alterações propostas pela lei só entram em vigor depois de 180 dias, contando a partir desta segunda-feira.A legislação também reduz de 25 para 21 anos a idade mínima para realizar procedimento cirúrgico de esterilização. A decisão é tida como um avanço no que se refere aos direitos das mulheres, e ocorre no momento em que o presidente precisa melhorar seu desempenho eleitoral entre as eleitoras, ele que também é lembrado por colecionar declarações machistas.O projeto de autoria da deputada Carmen Zanotto (Cidadania-SC) alterou a lei 9.263, que regula o planejamento familiar. No texto original, é dito que, em relações conjugais, a prática de cirurgias de esterilização, como vasectomia e laqueadura, só poderia ser realizada com o consentimento do cônjuge. Na nova lei, esse parágrafo foi suprimido. Na prática, isso significa que, se um homem quiser fazer uma vasectomia, ele não precisa mais autorização da mulher. E o contrário também: a mulher não precisa mais da autorização do marido para ligar as trompas.Outra mudança é a idade mínima para realização de um procedimento cirúrgico de esterilização. No texto de 1996, é obrigatório que a pessoa tenha no mínimo 25 anos ou já tenha dois filhos vivos para fazer a cirurgia. No novo texto, a idade mínima cai para 21 anos.Uma terceira alteração é sobre a realização da cirurgia em casos de parto. No texto original, a esterilização não poderia ser feita durante o parto ou aborto. Agora, a nova lei abre a possibilidade de o procedimento ocorrer no decorrer do nascimento de um bebê.Para aquelas mulheres que têm certeza que não querem mais filhos, a laqueadura - procedimento médico de esterilização feminina - cai como uma luva.O processo impede que o óvulo se encontre com os espermatozoides, por meio do bloqueio das duas trompas. Esse bloqueio é feito por meio de pontos cirúrgicos, eletrocoagulação ou clipes.Geralmente, é feita após o parto normal ou cesárea, por laparoscopia ou por via vaginal. Antes da nova lei, somente mulheres com mais de 25 anos ou com dois filhos vivos podiam realizar a laqueadura via Sistema Único de Saúde (SUS), assim como no sistema privado.Se a mulher for casada, não é mais necessária uma autorização do cônjuge para que a cirurgia seja liberada.Nem sempre é possível reverter a laqueadura. O que vai influenciar são aspectos que envolvem a cirurgia, ou seja, a forma como o procedimento foi feito e quais regiões da trompa foram ou não danificadas.A cirurgia de reversão é feita via laparoscopia. Pequenos cortes são feitos para a inserção de uma microcâmera e de instrumentos.A técnica se assemelha à reversão da vasectomia, sendo que os canais são reconectados por meio de uma microsutura, pois as tubas uterinas têm entre 3 e 5 milímetros de diâmetro. Para melhorar a irrigação sanguínea dos tecidos, é retirada a região em que a cicatriz da laqueadura se encontra.Uma solução de soro com corante azul é injetada antes dos pontos que vão unir os dois lados. O corante serve para testar se a tuba uterina está aberta. No procedimento, podem ser utilizadas anestesia geral, raquidiana ou peridural.Já em outro tipo de procedimento, é colocado um anel ou "grampos" que comprimem as tubas e obstruem a passagem dos óvulos, impedindo a gravidez.Para que a reversão seja possível, é preciso que o final das trompas tenha sido preservado quando a laqueadura foi feita. A tuba também não pode estar doente, dilatada ou com cicatrizes (aderências).A reversão da laqueadura é indicada para mulheres com idade inferior a 35 anos. Mulheres acima dessa idade têm maior dificuldade para engravidar, portanto, a idade influencia nas taxas de sucesso dessa técnica.Além disso, mulheres na menopausa não devem recorrer à reversão, porque não liberam mais óvulos. Portanto, não tem mais sentido fazer a reversão.A cirurgia é pouco invasiva, mas mesmo assim é considerada de alta complexidade porque os micropontos são dados em ambos os canais. Portanto, o procedimento deve durar entre duas a quatro horas.Após a cirurgia, a internação geralmente é de 24 horas, mas em alguns casos pode ser até três dias. É recomendável a abstinência sexual por 30 dias ou até o fim da próxima menstruação para que não haja possibilidade de infecção na região vaginal. Atividades físicas também não são indicadas. Analgésicos podem ser usados para dor.O procedimento de reversão da laqueadura somente se torna eficaz após 30 dias da cirurgia. A previsão é que a mulher consiga engravidar em um período de 6 a 12 meses.No entanto, as chances de engravidar após o procedimento caem de 15% a 20%. Mulheres com idade inferior a 35 anos têm, em média, 80% de sucesso após a cirurgia.Uma contraindicação relativa refere-se a mulheres que tenham feito muitas cesáreas, porque há risco de rotura uterina.O especialista vai verificar também se o casal não tem algum problema de fertilidade, como baixa mobilidade ou baixa contagem de espermatozoides. Nesses casos, o ideal é uma fertilização in vitro.Entre os principais riscos da reversão da laqueadura está a ocorrência da gravidez ectópica, isto é, uma gestação fora do útero.As chances de que uma gravidez ectópica ocorra variam de 8% a 20%, dependendo do comprimento da tuba uterina ou da porção dela em que foi realizada a reversão. Há ainda riscos como sangramento, durante o procedimento, e infecção.Geralmente, o procedimento é feito em clínicas de urologia ou hospitais particulares, já que o serviço não é oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS).