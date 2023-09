683

A felicidade de um relacionamento não deve depender da validação dos outros, e nem tudo postado representa a realidade Reprodução/Redes Sociais

O fim do namoro de MC Cabelinho e Bella Campos, Mel Maia e MC Daniel, visto por muitos como uma "meta de relacionamento" devido às suas declarações nas redes sociais, reacendeu um antigo debate: o quanto do que é mostrado online é real?





Segundo um estudo realizado pelo Personality and Social Psychology Bulletin, casais que não expõem a vida a dois na internet são mais felizes. Por outro lado, os que gostam de publicar de forma exagerada detalhes e fotos da relação, são apontados como inseguros e ansiosos.Caio Bittencourt, especialista em relacionamentos do MeuPatrocínio, acredita que as redes sociais adicionam pressão nos relacionamentos. "Quando você posta sobre a sua relação, você expõe a sua vida pessoal para o mundo todo. Além da pressão de manter a imagem do relacionamento feliz, se criam expectativas sobre a perfeição no seu parceiro ou parceira, o que é algo absurdo e impossível", diz.O estudo indica que pessoas mais ansiosas tendem a postar mais e normalmente dão muito valor à opinião alheia, se estressando e colocando a relação em dúvida mais facilmente. "As redes sociais são ótimas para comparar a sua vida com a vida dos outros, mas isso pode se tornar destrutivo quando se trata de comparar seu relacionamento com os relacionamentos de outras pessoas", reforça Caio.Outra razão pela qual casais que não postam muito nas redes sociais são mais felizes, é a privacidade. "Quando você mantém o seu relacionamento off-line, você tem espaço, liberdade para desenvolver e criar uma conexão íntima. Ao invés de mostrar para os outros só a parte boa das coisas, você pode focar mais em como você e seu parceiro se sentem um com o outro, e fazer o que realmente os façam felizes", aponta o especialista.Isso não significa que não se pode compartilhar momentos especiais e o amor nss redes sociais, mas é importante lembrar que a felicidade de um relacionamento não deve depender da validação dos outros, e que nem tudo postado representa a realidade.