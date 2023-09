683

A folha da mostarda é rica em vitaminas A e C, que auxiliam na imunidade e saúde da pele Heidi Hanson/Pixabay







A mostarda é famosa por ser consumida como molho para acompanhar lanches e saladas . O que muitos não sabem são as vantagens que suas folhas trazem para a saúde. Mais conhecida na região sudeste do Brasil, essa hortaliça tem grandes benefícios e pode ser facilmente encontrada em feiras livres, principalmente entre julho e outubro.









Seu sabor picante é uma ótima opção para auxiliar o paladar a se acostumar com sabores mais marcantes. A hortaliça pode ser consumida após cozida ou refogada, incluída na omelete, como a folha do charuto e até em receitas mais elaboradas, como farofa com seus talos, bolinho e tortinhas.





“O consumo da folha de mostarda é uma ótima forma de incluir mais vitaminas no cardápio. Com um sabor marcante, ela pode ser incluída no preparo do feijão , de carnes, cozidos e pães, dando um toque especial ao prato e garantindo seus benefícios” afirma Soraia Baptista, nutricionista da Pluxee.









"A folha de mostarda tem poucas calorias e ótima concentração em fibra, o que gera saciedade e melhora o trânsito intestinal. Ao ser consumida, mesmo cozida, também ajuda a baixar o colesterol ruim, auxiliando a saúde como um todo", completa Soraia. E os benefícios são muitos. Além de melhorar a imunidade, a visão, o funcionamento do fígado e combater a osteoporose, a hortaliça é uma grande aliada do emagrecimento saudável.





Nutrientes da mostarda

Vitaminas A, C, E e K

Complexo B

Cálcio

Manganês

Ferro

Fósforo

Magnésio

Fibras

Benefícios