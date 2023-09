683

Marcha Atópica: evento dia 17 de setembro, às 9h, na Praça da Assembleia Freepik











Se você é portador de dermatite atópica asma grave, rinossinusite crônica com pólipo nasal ou esofagite eosinofílica, certamente já devem ter ouvido falar em 'Marcha Atópica". Esse é o tema do evento que ocorrerá no dia 17 de setembro, às 9h, na Praça Carlos Chagas, mais conhecida como Praça da Assembleia, no Bairro Santo Agostinho, região Centro Sul de Belo Horizonte.