Conheça os principais fatores de risco das alergias respiratórias

As principais reações ocorrem contra os componentes da poeira, pólens, alimentos,medicamentos ou até mesmo produtos químicos (foto: Freepik )

As alergias respiratórias acometem milhares de brasileiros e podem ser de diversos tipos. As mais comuns são a asma e a rinite. Elas acometem o sistema respiratório (cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos e pulmões) e são frequentemente desencadeadas por agentes que ficam dispersos no ar, como ácaros, poeira, mofo, epitélios de animais e o pólen.