Entender as funcionalidade e especificidade de cada hidroxiácido é essencial para a pele dos sonhos



Uma pele mais bonita e mais saudáve. Esse é o desejo da grande maioria das pessoas. Nesse contexto, encontramos produtos ou substâncias que prometem, de alguma forma, trazer resultados satisfatórios e que acabam caindo nas graças da população, como é o caso dos hidroxiácidos, que chegaram para revolucionar a maneira como renovamos a epiderme.



Eles são compostos que podem ser divididos em quadro categorias principais: ácidos alfa-hidroxi (AHAs), ácidos beta-hidroxi (BHAs), ácidos lipídicos (LHAs) e ácidos poli-hidroxi (PHA's). Cada um deles com uma funcionalidade e especificidade

De acordo com Thiago Martins, dermatofuncional e mestre em medicina estética, os ácidos alfa-hidroxi (AHAs), como o ácido glicólico e o ácido lático, têm a capacidade de esfoliar suavemente a camada mais externa da pele. "Eles são ideais para melhorar a textura, suavizar linhas finas e uniformizar sua tonalidade.”





Já os ácidos beta-hidroxi (BHAs), conhecidos como o ácido salicílico, são solúveis em óleo, o que os torna altamente eficazes na penetração dos poros. Por essa razão, de acordo com Thiago, eles são excelentes para o tratamento de peles propensas à acne

Uma outra variação dos BHAs, segundo o biomédico, é representada pelos ácidos lipídicos (LHAs), que oferecem uma abordagem menos irritante para a esfoliação cutânea, sendo muito bem aceito para aqueles com a pele mais sensível. “É uma forma de esfoliá-la sem causar nenhum tipo de trauma.”





Além deles, temos os ácidos poli-hidroxi (PHAs) , conhecidos e reconhecidos por sua ação suave de esfoliação e capacidade de retenção de hidratação. “São ideais para o cuidado de pessoas com pele madura ou sensível, proporcionando uma renovação celular suave sem causar desidratação."





'Alguns ácidos são excelentes para o tratamento de peles propensas à acne' Arquivo Pessoal Esse método, como explica Thiago Martins, pode ser aplicado em várias áreas do rosto, incluindo as mais sensíveis, como os olhos e os lábios. No entanto, a aplicação deve ser feita com cautela e seguindo as orientações de um profissional especialista. "É importante que antes de aplicar o produto em toda a área, o paciente faça um teste de sensibilidade em uma pequena parte da pele. Isso ajudará a verificar se ocorre alguma reação alérgica ou irritação. Além disso, antes de fazer uso de um dos hidroxiácidos, vale verificar se a região está limpa, livre de



maquiagem , protetor solar ou outros produtos."





Em locais mais delicados, os produtos devem ser formulados especificamente para a região. Para o restante da face, a aplicação deve acontecer de forma suave e em movimentos circulares, dando atenção ao tempo de ação e às instruções do produto. “Em seguida o paciente deve enxaguar o produto com água morna e secar o rosto com uma toalha limpa e suave.”





Contudo, segundo Thiago, consultar um profissional antes de adicionar qualquer tipo de hidroxiácidos à rotina de cuidados com a pele é o passo mais importante. "Cada tipo de pele é único e reage de forma distinta. A orientação de um especialista ajuda a escolher o que deve ser utilizado, com qual frequência, em quais concentrações e quantidades. Assim o paciente terá, sem dúvida, os melhores resultados”, ressalta.