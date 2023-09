683

Há vários tipos de glaucoma, neuropatia ótica que pode levar à perda irreversível da visão Freepik

Uma taxa elevada de gordura no sangue aumenta o risco de desenvolver o glaucoma primário de ângulo aberto. Esta foi a conclusão de um estudo recente, publicado na revista Nature e realizado pelo UK Biobank Eye and Vision Consortium, entidade que reúne uma série de centros de pesquisa nos Estados Unidos e na Inglaterra.





O aumento do risco de glaucoma apontado no estudo está associado ao triglicérides, principal molécula de gordura que circula no organismo. Após uma refeição, todas as calorias são transformadas em triglicerídeos, que são então armazenados na células de gordura. A liberação ocorre quando o corpo precisa de energia para realizar as funções do dia a dia.Entretanto, o consumo excessivo de alimentos ricos em gordura e em carboidratos pode causar um aumento do triglicérides. O uso de certos medicamentos e uma tendência genética a uma doença que causa aumento das taxas de gordura no sangue são os principais fatores de risco para taxas elevadas de triglicérides.Segundo a oftalmologista geral e especialista em glaucoma, Maria Beatriz Guerios, o estudo apontou que altas taxas de triglicérides no sangue pode deixar o sangue mais grosso. "Este aumento da viscosidade sanguínea causa elevação da pressão intraocular. Outro aspecto é que a má circulação de sangue também prejudica o nervo ótico".Apesar dos importantes achados deste estudo, vale salientar que a origem exata do glaucoma ainda não está totalmente esclarecida. Hoje, considera-se uma doença multifatorial, com forte componente genético associado."Desta forma, podemos supor que pessoas com propensão genética e expostas a fatores de risco, como altas taxas de triglicérides no sangue podem ter mais chance de desenvolver um glaucoma primário de ângulo aberto, o mais comum de todos", comenta a especialista.



Há vários tipos de glaucoma, neuropatia óptica que pode levar à perda irreversível da visão. Os fatores de risco podem variar dependendo do tipo de glaucoma.



Entre eles estão:



- Idade



- Diabetes



- Hipertensão arterial



- Histórico familiar da doença



- Apneia do sono



- Alta miopia



- Fator racial



- Trauma ocular



"Devido ao fato de que o glaucoma é uma das principais causas de cegueira irreversível do mundo, as pesquisas que estudam os fatores de risco são muito importantes. Vale lembrar que altas taxas de triglicérides no sangue indicam risco aumentado para doenças cardiovasculares, entre outros problemas de saúde. Portanto, cuidar da saúde em geral também pode proteger a pessoa de desenvolver um glaucoma", aponta Maria Beatriz.