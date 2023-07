683

Ao realizar os exames, o oftalmologista analisa as condições visuais do paciente e se há outras doenças que, como o glaucoma, podem comprometer não apenas a capacidade de enxergar, mas a qualidade de vida e a saúde de forma geral Pixabay



Doença ocular crônica e assintomática, o glaucoma afeta o nervo óptico, responsável por transmitir informações visuais do olho para o cérebro. Na maioria dos casos, a doença está associada ao aumento da pressão intraocular. e é atualmente a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o glaucoma é a segunda maior causa de cegueira no mundo, ficando atrás apenas da catarata.



Reinaldo de Oliveira Sieiro Junior, oftalmologista e chefe do setor de Glaucoma do Hospital Evangélico de Belo Horizonte, destaca a importância da consulta oftalmológica de rotina para detectar precocemente o glaucoma . “Ao aplicar os exames, avaliamos as condições visuais do paciente e se há outras doenças que, como essa, podem comprometer não apenas a capacidade de enxergar, mas a qualidade de vida e a saúde de forma geral”, orienta.





Leia também: A recomendação é ainda mais relevante para pessoas acima de 40 anos, especialmente aquelas com histórico familiar de glaucoma e/ou doenças oculares prévias, como miopia, descolamento da retina, uveíte e retinopatia diabética. Grupos étnicos, como afrodescendentes, hispânicos e asiáticos, possuem maior predisposição a desenvolver certos tipos de glaucoma, sendo que a doença afeta igualmente homens e mulheres. "O risco de desenvolver glaucoma aumenta gradualmente com o envelhecimento a partir dos 40 anos" informa.Leia também: Saúde ocular: oftalmologista cita principais cuidados em cada fase da vida

Tratamento





O tratamento visa reduzir a pressão intraocular, seja com o uso de colírios ou por meio de laser ou cirurgias. O tratamento é contínuo e inclui acompanhamento periódico com o oftalmologista, de acordo com a gravidade do quadro ou possibilidade de desenvolvimento da doença, para aqueles que se encaixam no grupo de risco. Além do exame tradicional, há outros complementares que permitem avaliar as condições da visão no decorrer desse problema.

Reinaldo esclarece que o tratamento é individualizado e segue as necessidades de cada paciente, mediante avaliação médica prévia. “Embora tenhamos avanços e pesquisas em andamento com novos tratamentos e medicações para portadores da doença, é importante lembrar que os tratamentos disponíveis para reduzir a pressão intraocular e estabilizar a doença não são capazes de reverter os danos causados pelo glaucoma”, alerta.