Glaucoma: embora sem prevenção, há medidas para reduzir fatores de risco

O oftalmologista destaca as causas do glaucoma podem variar: "Em muitos casos, a doença está associada ao aumento da pressão intraocular. No entanto, existem casos de glaucoma de pressão normal, nos quais a pressão ocular está dentro da faixa normal, mas ainda assim ocorrem danos no nervo óptico. Alguns fatores de risco incluem histórico familiar, idade avançada, raça (pessoas de ascendência africana têm maior predisposição), miopia, diabetes, uso prolongado de corticosteroides e doenças cardiovasculares ".

Como é feito o diagnóstico?

Tiago César Pereira Ferreira avisa que o diagnóstico do glaucoma envolve uma combinação de exames oftalmológicos. O oftalmologista avaliará a pressão intraocular por meio da tonometria, examinará a aparência do disco óptico e fará uma avaliação do campo visual para identificar possíveis áreas de perda de visão: "Além disso, pode ser feito o exame de tomografia de coerência óptica (OCT) para avaliar a espessura das camadas de fibras nervosas".

Já o tratamento do glaucoma tem como objetivo principal controlar a pressão intraocular para prevenir a progressão da doença e preservar a visão: "Ele pode incluir o uso de colírios, medicamentos orais, laser ou cirurgia. O tipo de tratamento dependerá do estágio do glaucoma e da gravidade da doença", avisa o médico.

Glaucoma leva à cegueira