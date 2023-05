Esspecialistas convidados vão abordar de forma didática a respeito do glaucoma (foto: Evento contará com)



Rubens Barrichello, piloto da Stock Car e ex-piloto de Fórmula 1; Chambinho do Acordeon, ator e músico; Rafael "Baby" Silva, medalhista olímpico de judô; Grafite, comentarista esportivo e ex-jogador de futebol; Peter Jordan, empresário e influenciador digital; e os atores Evelyn Castro, Julia Lemmertz e Carmo Dalla Vecchia fazem parte do time de 14 celebridades que decidiram emprestar sua imagem e voz para conscientizar os brasileiros sobre os riscos do glaucoma. Todos gravaram vídeos, com mensagens de esclarecimento sobre o tema, que estão sendo veiculados nas redes sociais. Rubens Barrichello, piloto da Stock Car e ex-piloto de Fórmula 1; Chambinho do Acordeon, ator e músico; Rafael "Baby" Silva, medalhista olímpico de judô; Grafite, comentarista esportivo e ex-jogador de futebol; Peter Jordan, empresário e influenciador digital; e os atores Evelyn Castro, Julia Lemmertz e Carmo Dalla Vecchia fazem parte do time de 14 celebridades que decidiram emprestar sua imagem e voz para conscientizar os brasileiros sobre os riscos do glaucoma. Todos gravaram vídeos, com mensagens de esclarecimento sobre o tema, que estão sendo veiculados nas redes sociais.

Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) e Sociedade Brasileira de Glaucoma (SBG), que estão organizando um evento em prol da conscientização sobre o glaucoma, a maior causa de cegueira evitável no mundo. O ponto alto desse esforço acontecerá em 20 de maio (sábado), com a transmissão pelo canal do CBO no Youtube de uma maratona de entrevistas, reportagens, depoimentos e debates sobre diferentes aspectos relacionados a essa doença.



Assim como na maratona do 24 Horas pelo Glaucoma , nome da campanha organizada pelo CBO e pela SBG, as personalidades que apoiam a causa oferecem em seus depoimentos informações úteis e motivação. Por exemplo, Rubens Barrichello ressalta a importância do acompanhamento médico e dos cuidados de prevenção e tratamento. "Converse com o médico oftalmologista e aproveite para fazer todos os exames de rotina", explica.

Por sua vez, Carmo Dalla Vecchia destaca a necessidade de monitorar a pressão intraocular e reforça como o acompanhamento médico pode ser determinante para a saúde ocular dos pacientes. "Com os exames e monitoramento em dia, é possível identificar o glaucoma -- doença que, quando diagnosticada precocemente, pode ser controlada e assim evitar casos de cegueira", salienta.

Conforme adianta o presidente do CBO, Cristiano Caixeta Umbelino, durante o 24 Horas pelo Glaucoma os especialistas convidados vão abordar de forma didática para o público questões como quem integra os grupos de risco para o glaucoma; quais os perigos da automedicação; como deve ser feito o acompanhamento do paciente; e quais são os direitos da população no que se refere ao acesso a diagnóstico e tratamento gratuitos por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). "Vamos falar também sobre novas tecnologias para o tratamento da doença e quais os cuidados com a criança com glaucoma. Tudo isso para deixar o paciente e seus familiares com mais conhecimento para enfrentarem esse desafio", afirmou o presidente do CBO.



Dentro dos esforços em torno da conscientização sobre o glaucoma, a Sociedade Brasileira de Glaucoma (SBG) lançou uma iniciativa para alertar médicos e a população em geral sobre a importância de se saber a pressão intraocular (PIO) para diagnosticar a doença. A campanha "PIO" foi lançada em três frentes.

Para os oftalmologistas, o objetivo é fortalecer a ideia de que eles precisam informar aos pacientes os valores da PIO, que pode ser medida por meio de procedimento simples e indolor realizado por qualquer oftalmologista em torno de dois minutos.

Em relação aos médicos de outras especialidades, a SBG quer conscientizar sobre a importância de orientar os pacientes a, quando consultar o oftalmologista, perguntarem os valores de sua pressão intraocular (PIO) . Para a população em geral, a campanha traz um alerta: o glaucoma é um mal silencioso, que não tem cura, mas pode ser prevenido e tratado, com colírios e laser.

"Dispomos dos melhores diagnósticos e tratamentos do mundo no Brasil. A dificuldade é o paciente chegar até nós. O glaucoma não dói e, na maioria das vezes, não provoca sintoma algum. O defeito que a doença causa começa na periferia visual para depois ir para o centro, então, o paciente não percebe que está perdendo a visão. Quando ele percebe que tem alguma coisa errada, até 60% do nervo óptico já foi destruído", observa o presidente da SBG, Roberto Galvão Filho.



Glaucoma - Estudos estimam que de 1 a 2% da população mundial conviva com o glaucoma. As projeções não são animadoras: 111,8 milhões de pessoas podem sofrer com a doença até 2040. O glaucoma é uma doença crônica que afeta o nervo óptico, ou seja, a estrutura responsável por permitir ao cérebro reconhecer as formas e cores captadas.

O 24 Horas pelo Glaucoma acontece tradicionalmente em maio, quando se comemora o Dia Internacional do Combate ao Glaucoma. Nos anos anteriores, a campanha ganhou apoio de celebridades e instituições ao redor do Brasil. Nomes como Beth Goulart, Caco Ciocler, Carlinhos Brown e Tony Ramos já manifestaram publicamente seu apoio a essa causa, que tem levado vários prédios e monumentos a serem iluminados de verde (cor símbolo do movimento).