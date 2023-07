683

As crianças estão em constante desenvolvimento e, com isso, roupas e calçados ficam pequenos e apertados em uma velocidade rápida. Muitas mães e pais encontram dificuldade para escolher o tamanho ideal dos produtos, de acordo com a idade e cada fase do crescimento dos pequenos. A gerente de estilo da Calçados Bibi, rede de lojas de calçados infantis, Rebeca Figur Schoenardie, explica qual tipo de produto e de quanto em quanto tempo, em média, ocorre a troca dos calçados das crianças.





de acordo com Rebeca, nos primeiros meses de vida, os bebês têm pezinhos compostos por mais cartilagem do que ossos e a função do calçado é somente de proteção, devendo deixar o pé livre, sentindo os estímulos para crescimento. O ideal é optar por produtos feitos com materiais leves, que permitam o pé respirar, macios e com pouca costura, pois os pés dos recém-nascidos possuem mais sensibilidade e precisam se desenvolver da forma mais natural possível. Além disso, é recomendado evitar produtos que tenham enfeites mal fixados ou fabricados com materiais tóxicos, já que as crianças costumam colocar os pés na boca. A troca dos calçados, normalmente, ocorre de três em três meses nessa fase.essa fase é das descobertas, quando as crianças estão andando, aprendendo diferentes palavras e sendo estimuladas, seja com brincadeiras ou conhecimento. Dessa forma, por terem mais estímulos, os calçados ideais são os mais leves, flexíveis, macios e que permitam a respiração do pé, além de produtos que tragam conforto e segurança, permitindo que os pezinhos cresçam livres e naturalmente. Não invista em peças que sejam maiores do que realmente é o pé do pequeno, pois assim ele não terá estabilidade ao andar. O ideal é que o calçado seja do tamanho certo do pé, considerando uma pequena folga para evitar algum tipo de deformação ao longo do desenvolvimento dos pés.nessa faixa etária, as crianças já são mais independentes. Já têm uma coordenação motora maior e costumam praticar algum tipo de esporte. Por isso, os calçados que já contam com um design mais kids, baseado nas tendências mundiais da moda, devem continuar sendo leves, flexíveis, macios e que permitam a transpiração do pé. O indicado é que o calçado seja antiderrapante para proporcionar mais estabilidade na caminhada e/ou durante a prática de atividades físicas. É importante ficar atento ao tamanho certo para cada criança, que deve prever espaço para movimentação dos dedos, trazer mais segurança e crescimento dos pezinhos de forma natural e saudável.Segundo Rebeca, a partir dos primeiros meses de vida até os dois anos, a troca do calçado pode ocorrer a cada três meses. Dos três aos cinco anos, o crescimento dos pequenos se estabiliza e fica mais lento, permitindo que a troca do sapato seja realizada a cada quatro meses ou mais, dependendo da evolução da criança."Já a partir dos seis anos, quando os pequenos estão em fase escolar, a troca pode ocorrer a cada seis ou oito meses, aproximadamente. Uma dica para saber o tamanho correto do calçado é utilizar a palmilha como base para verificar se o pé se acomoda bem e fica confortável no calçado. Outra recomendação para o desenvolvimento saudável dos pequenos é alternar os calçados diariamente para evitar umidade devido ao suor", revela.Ainda de acordo com a gerente de estilo da Bibi, a troca do calçado também deve ser feita ao identificar algum desgaste no produto, pois a criança ainda está aprendendo a caminhar, causando o chamado desgaste desparelho, forçando um dos lados do sapato. A substituição do calçado auxiliará no treino do caminhar correto, induzindo a pisada neutra.