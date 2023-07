683

Rugas Reprodução

Em uma sequência de vídeos no TikTok, uma influenciadora de 42 anos ganhou destaque ao revelar um produto surpreendente que, segundo ela, eliminou as rugas e linhas de expressão do seu rosto.



Kate, como é conhecida nas redes sociais, afirmou que o óleo de rícino é o responsável pela transformação impressionante. Sem a necessidade de recorrer a preenchimentos, botox ou cirurgia, a influencer apresentou um método simples e acessível para manter a pele mais jovem.





Thiago Martins, o produto pode ser usado na rotina de cuidados diários devido às propriedades que ajudam a suavizar e hidratar a pele Jean Assis/Divulgação

O óleo de rícino, também conhecido como óleo de mamona, é extraído das sementes da planta Ricinus communis. Espesso e viscoso, tem como seu principal componente o ácido ricinoleico, que possui propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e hidratantes. Essas características o tornam um ingrediente potencialmente eficaz no cuidado da pele.No skincare , assim como Kate relata, inúmeras pessoas afirmam que o óleo traz efeitos significativos para a saúde da pele.De acordo com o biomédico, fisioterapeuta dermatofuncional e mestre em medicina estética, Thiago Martins, o produto pode ser usado na rotina de cuidados diários, devido às suas propriedades emolientes, que ajudam a suavizar e hidratar a pele."É importante, porém, utilizá-lo corretamente e seguir as orientações de um profissional da área, já que cada pessoa possui características e necessidades individuais."Segundo o especialista, é fundamental manter uma rotina completa de cuidados com a pele, que inclua limpeza adequada, hidratação e proteção solar "O óleo de rícino pode ser usado como um complemento nessa rotina, mas não substitui outras medidas essenciais para a saúde da face."É possível encontrar o rícino nos rótulos de dermocosméticos, maquiagens, séruns e produtos como máscaras para os cílios."Para quem deseja fazer uso tópico, vale investir em marcas que tenham fórmulas confiáveis ou no óleo puro, sem derivados de petróleo, parabenos, sulfatos e fragrâncias sintéticas. Isso, além de comprometer a performance do ativo, pode trazer inúmeros prejuízos tanto para a saúde quanto para o meio ambiente", aponta.