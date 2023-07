683

No mundo das celebridades, sempre há histórias que despertam curiosidade e, às vezes, provocam reflexões sobre a vida real. Recentemente, a atriz Maitê Proença fez declarações surpreendentes sobre a menopausa, revelando que conseguiu pausar esse período de transição em sua vida por conta de sua relação amorosa





A médica ginecologista Natacha Machado, que também faz parte do time de especialistas da femtech Plenapausa, explica que a afirmação de Maitê Proença precisa ser compreendida dentro de um contexto específico: "É importante entender que a menopausa é um processo fisiológico que ocorre devido à diminuição natural dos hormônios reprodutivos, principalmente o estrogênio".

Pausa temporária nos sintomas da menopausa

De acordo com a ginecologista, existem alguns cenários em que as mulheres podem experimentar uma pausa temporária nos sintomas da menopausa. Um deles é o chamado "período pré-menopausa", que é caracterizado por irregularidades menstruais e flutuações hormonais. Nesse período, as mulheres podem ter momentos em que os sintomas da menopausa não são tão intensos, o que pode ser confundido com uma pausa no processo.





"A menopausa não é um interruptor que pode ser ligado ou desligado arbitrariamente", enfatiza Natacha Machado: "É um processo biológico complexo e individual. Em alguns casos, as mulheres podem experimentar uma redução temporária dos sintomas devido a fatores externos, como mudanças no estilo de vida, níveis de estresse e até mesmo relacionamentos afetivos", acrescenta.





Leia: Descubra a importância da masturbação na menopausa. No entanto, é importante destacar que a menopausa é um estágio natural da vida das mulheres e não pode ser evitada ou pausada indefinidamente. Embora relacionamentos amorosos possam trazer benefícios para o bem-estar geral e influenciar positivamente a saúde emocional, eles não têm o poder de interromper permanentemente a menopausa.

Menopausa é estágio natural na vida das mulheres e não pode ser evitada

A história de Maitê Proença suscitou discussões e especulações sobre a possibilidade de controlar a menopausa, mas é fundamental entender que cada mulher vivencia esse processo de maneira única. É sempre aconselhável buscar orientação médica adequada para compreender e gerenciar os sintomas associados à menopausa.





As declarações de Maitê Proença sobre pausar a menopausa em virtude de seu relacionamento amoroso devem ser compreendidas dentro do contexto de seu estágio pré-menopausa, quando as flutuações hormonais podem levar a períodos de alívio temporário dos sintomas.