Pfizer pede autorização aos EUA para vacina contra ômicron para crianças de 5 a 11 anos

(foto: Pfizer/Divulgação )

Pfizer e BioNTech pediram às autoridades de saúde dos Estados Unidos, nesta segunda-feira (26), autorização para suas vacinas contra a COVID-19 destinadas a crianças de 5 a 11 anos, que visam especificamente à variante ômicron - informaram os dois grupos em um comunicado à imprensa.



A solicitação de autorização de emergência feita para a Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA, na sigla em inglês) é referente a uma dose de reforço de 10 microgramas.



Em caso de uma resposta positiva da FDA, os Centros para Controle e Prevenção de Doenças (CDCs), a principal agência federal de saúde do país, terão de emitir suas recomendações antes que as primeiras injeções sejam aplicadas nas crianças.

Uma solicitação de autorização similar será enviada nos próximos dias para a Agência Europeia de Medicamentos (EMA), especifica o comunicado.



A nova geração de vacina anticovid chamada bivalente é direcionada tanto para a cepa original do coronavírus quanto para as linhagens BA.4 e BA.5 da variante ômicron. Esta última representa, hoje, mais de 90% dos casos nos Estados Unidos.



Embora as crianças tenham sido menos afetadas pelo vírus do que os adultos, centenas de menores entre 5 e 18 anos morreram no país desde o começo da pandemia, segundo números dos CDC.



No final de agosto, a FDA licenciou as versões das vacinas da Pfizer-BioNTech e da Moderna contra a ômicron, recomendadas pelos CDCs, o que abriu caminho para uma nova campanha de vacinação.



Já para as doses específicas de reforço, estão autorizados apenas os maiores de 12 anos para a vacina Pfizer-BioNTech, e maiores de 18, para a Moderna.