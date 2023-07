Cannabis está sendo utilizada para aliviar sintomas da menopausa

683

Mulheres canadenses de meia-idade estão cada vez mais recorrendo à cannabis para aliviar os sintomas relacionados à menopausa, é o que aponta uma pesquisa realizada pela Universidade de Alberta, no Canadá, publicada na revista científica BMJ Open

A pesquisa procurou “examinar o padrão de uso e as percepções sobre a cannabis na menopausa em mulheres com 35 anos ou mais em Alberta, Canadá”.



O Canadá legalizou a maconha medicinal em 2001 e a maconha social em 2018. De acordo com os autores da pesquisa, o uso de maconha para tratamento médico também teve aumento após a legalização do consumo social.

Para a pesquisa, 1.485 mulheres foram recrutadas pelas redes sociais. “Entre as respostas analisadas, 499 (34%) mulheres relataram usar maconha atualmente e 978 (66%) indicaram que já usaram maconha. Dos 499 usuários atuais de cannabis, mais de 75% usavam cannabis para fins médicos.



As razões mais comuns para o uso atual foram sono (65%), ansiedade (45%) e dores musculares/articulares (33%). Dos usuários atuais, 74% indicaram que a cannabis foi útil para os sintomas. As usuárias atuais de cannabis eram mais propensas a relatar sintomas da menopausa em comparação com as não usuárias. Histórico de tabagismo e estado geral de saúde foram associados ao uso atual de cannabis”, escreveram os pesquisadores em sua análise.



Na conclusão, os pesquisadores disseram que algumas das “mulheres estão usando cannabis para sintomas relacionados à menopausa” e que pesquisas adicionais são “necessárias para avaliar a segurança e a eficácia da cannabis no controle da menopausa e desenvolver recursos clínicos para mulheres que usam cannabis e menopausa.”



As descobertas são consistentes com pesquisas anteriores que também destacaram a eficácia da maconha para quem lida com a menopausa.