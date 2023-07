683

Jovem com acne Freepik

As postagens do norte-americano John Joshua James viralizaram nas redes sociais e despertaram a atenção do público em geral, ao apresentar um grave quadro de acne enfrentado pelo jovem de 20 anos após fazer uso de esteroides anabolizantes para obter um porte físico mais atraente. As espinhas que surgiram como consequência foram tão severas, especialmente em suas costas, que o jovem relatou em uma de suas postagens o desconforto ao dormir.



A luta de Josh teve início há seis meses, e ele decidiu utilizar sua página no TikTok, em que é seguido por mais de 100 mil pessoas, para conscientizar o público sobre os danos causados pelo uso irresponsável de tais substâncias. Em uma de suas publicações, ele faz um alerta: "Não cometam o mesmo erro que eu cometi".





No vídeo compartilhado em sua página, que já acumulou cerca de 22,5 milhões de visualizações e mais de 1 milhão de curtidas, James mostra a batalha que enfrenta para restaurar a aparência normal de sua pele. Ele relata ter começado a usar anabolizantes no mesmo dia em que começou a frequentar a academia, mas as erupções rapidamente o impediram de continuar treinando.Durante o auge das espinhas, atividades simples como tomar banho, vestir roupas mais pesadas ou coçar as costas se tornaram extremamente dolorosas. "É a dor mais intensa que já experimentei. Se eu me deitar incorretamente, apoiar minhas costas em uma cadeira desconfortável ou se a água do chuveiro atingir minhas costas, sinto uma dor tão intensa que meus olhos ficam turvos e meus ouvidos começam a zumbir", relatou o jovem.Segundo o médico dermatologista Francisco Assis, o uso não supervisionado de esteroides anabolizantes pode levar ao surgimento de acne severa e persistente. "Isso ocorre porque essas substâncias aumentam a produção de secreções pelas glândulas sebáceas, obstruindo os poros e favorecendo o aparecimento de espinhas e cravos. Além disso, a acne provocada pelos anabolizantes pode ser mais difícil de tratar e mais propensa a deixar cicatrizes na pele", explica o médico.Outra complicação frequentemente relacionada ao uso dessas substâncias é a dermatite seborreica . "Essa condição é caracterizada por erupções cutâneas, vermelhidão, descamação e coceira intensa. A dermatite seborreica pode afetar o rosto, o couro cabeludo e outras áreas do corpo, causando um enorme desconforto", ressalta Francisco Assis.Além disso, o uso prolongado e não supervisionado de esteroides pode levar a alterações na pigmentação da pele, resultando em manchas escuras ou claras. "Essas alterações de pigmentação podem ser permanentes e afetar a autoestima dos indivíduos, sobretudo fisiculturistas ou mesmo pessoas comuns que buscam melhorar sua estética corporal por meio do exercício físico", aponta o médico.