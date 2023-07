Uma das mais aparentes preocupações com estética facial é com a sobrancelha. Capazes de mudar feições e expressões, elas são importantes para a harmonização do rosto, indo muito além da moda e estética. Essa afirmação foi comprovada por pesquisadores da University of Lethbridge, no Canadá. Eles descobriram que esses pelinhos são muito mais do que elementos da face; têm funções biológicas, como impedir que o suor e outras impurezas entrem nos olhos.As sobrancelhas são comprovadamente a parte mais marcante do rosto, sendo responsáveis pelas expressões e impressões de um indivíduo. Para chegar ao resultado dessa pesquisa, os pesquisadores canadenses mostraram 25 fotos de celebridades sem os olhos , seguidas por 25 imagens das mesmas pessoas sem as sobrancelhas: 56% dos entrevistados conseguiram identificar a pessoa em questão nas imagens, mas apenas 46% pôde fazê-lo quando faltavam as sobrancelhas.