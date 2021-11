Expressão da emoção humana

Fotógrafo Pedro Garcia lança livro que fala sobre emoções e criatividade (foto: Pedro Garcia/ Divulgação)



“Emoção Criativa”. Este é o nome do livro escrito pelo publicitário e fotógrafo Pedro Garcia, o Cartiê Bressão. O livro é um método para ajudar no desenvolvimento de um processo criativo único, individual e potente. “Emoção Criativa – Como encontrar sua essência e libertar seu fluxo criador” será lançado agora em novembro.







No livro, Pedro Garcia busca derrubar barreiras para que a expressão artística flua livremente e cada um se expresse na força máxima. Mas você não precisa ser artista profissional para participar do processo. Ele explica que no fundo somos todos artistas, e, de acordo com ele, a arte é toda forma que o indivíduo encontra para expressar, transmitir e materializar seus sentimentos.





“Esse livro é para qualquer pessoa que esteja disposta a se conhecer e para quem acredita que a arte pode ser uma das melhores ferramentas para isso. A arte produzida com o intuito da autotransformação impacta quem faz e impacta quem a consome. Somos todos artistas, o objetivo é descobrir onde a pessoa tem uma capacidade mínima de expressão e ajudá-la a dar vazão e fluxo nesse sentimento.”





Além da proposta do método, o livro apresenta uma série de perguntas para mapear o emocional e entender como é possível descobrir, a partir da relação com a arte e cultura, as pistas que a pessoa se deu ao longo da vida sobre o que realmente importa para ela e sobre quem ela verdadeiramente é. O fotógrafo entrevistou centenas de profissionais da indústria criativa. Ao fim do processo, o autor aponta ideias para projetos capazes de sintetizar essas descobertas e ainda oferece aprendizados baseados nas dificuldades mais comuns encontradas ao longo do percurso.





RESSIGNIFICAÇÃO





Em um de seus atendimentos, Pedro Garcia trabalhou com uma ilustradora, mãe de dois filhos que estava passando por um momento intenso na maternidade, de muita cobrança e perfeccionismo. Durante o processo, após assistir dois filmes, o escritor relata que a mulher teve seus momentos de choro e transbordamento emocional em cenas de mães e filhos. A partir disso, foi possível descobrir que ela estava com uma visão distorcida e de distopia sobre a maternidade. Sendo assim, ele a orientou a montar e produzir um livro ressignificando a ideia de maternidade para ela.





A própria editora pela qual o livro foi lançado, Ventania Editorial, da premiada autora Rosa Amanda Strausz, foi fruto do método da Emoção Criativa em ação, como ela conta na introdução da obra. Depois de fazer uma sessão com Pedro, ela finalmente resolveu empreender seu sonho e abrir sua própria editora.





O livro é uma ferramenta para auxiliar a trazer o material humano de dentro de cada indivíduo. O publicitário relata, com satisfação, que o processo começou com artistas, mas migrou para pessoas não conectadas com a carreira artística e agora está sendo utilizado por organizações e empresas.





“A inovação vem de dentro, por isso, hoje, é todo tipo de gente procurando o método. Fundadores ou CEOs entenderam que por trás de todo processo tem um humano e precisamos entender o que nos move, nossas paixões, gostos, sentimentos e barreiras, para assim, podermos encarar a criatividade como algo interno e não externo.”





Pedro Garcia é um publicitário premiado, com carreira internacional, e um dos fundadores da plataforma de shows Queremos!, mas é mais conhecido pelo seu trabalho como fotógrafo. Por trás do codinome Cartiê Bressão, homenagem ao pioneiro da fotografia de rua Henri Cartier-Bresson, Pedro é conhecido nas redes sociais por postar fotos marcantes e legendas que brincam de traduzir literalmente expressões brasileiras para o francês.





Livro Emoção Criativa (foto: Divulgação)

Livro: “Emoção Criativa –

Como encontrar sua essência

e libertar seu fluxo criador”

Autor: Pedro Garcia de Moura, o Cartiê Bressão

Páginas: 145

Preço: R$42

Disponível em: https://www.emocaocriativa.com/

Editora: Ventania Editorial

Ano de lançamento: 2021