CBO e SBG oferecem teleorientação gratuita sobre glaucoma

(foto: Pixabay)





O Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) e a Sociedade Brasileira de Glaucoma (SBG) oferecerão atendimentos gratuitos sobre glaucoma, a fim de orientar pacientes a respeito da doença, no próximo dia 22 de maio (sábado), das 9h às 17h.



Os encontros terão, em média, 15 minutos e serão administrados em formato on-line. Os médicos responsáveis pela consulta são ligados ao CBO e à SBG.









Por meio das sessões de aconselhamento, os pacientes poderão tirar dúvidas a respeito do tratamento do glaucoma, principal causa de cegueira evitável no Brasil e no mundo.



“A ideia não é prescrever receitas, mas sim orientar e tirar dúvidas. A pessoa poderá, durante 15 minutos, saber o que quiser sobre a doença. É o paciente quem define o tema”, informa o oftalmologista Cristiano Caixeta Umbelino, vice-presidente do CBO e coordenador do "24 horas pelo glaucoma".





Ele lembra, ainda, que a opção por levar o aconselhamento qualificado até os pacientes por meio da internet é fruto direto da pandemia. “Devido à crise gerada pela COVID-19, o CBO e a SBG decidiram por garantir a segurança dos pacientes e investir em uma estrutura que permite a troca de informações, sem a necessidade de aglomerar.”





O serviço de teleorientação ocorre em paralelo à programação do “24 horas pelo glaucoma”, maratona organizada pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia e pela Sociedade Brasileira de Glaucoma, que contará com uma série de postagens informativas nas redes sociais das entidades e outras atividades voltadas à conscientização da prevenção e do acompanhamento adequado do glaucoma.





Depoimentos de médicos e pacientes, entrevistas, reportagens especiais e vídeos de celebridades fazem parte da programação. Toda essa mobilização é uma forma de estimular o debate sobre o glaucoma.



Atualmente, estima-se que entre 1% e 2% da população mundial convive com a doença e as projeções são de que 111,8 milhões de pessoas sofram com o glaucoma até 2040, aponta as entidades.





“Diante deste cenário, é urgente que sejam adotadas medidas para ampliar o conhecimento sobre glaucoma junto à população. A ação do CBO e da SBG é justamente uma prestação de serviço público que busca auxiliar nessa promoção do diagnóstico e tratamento precoces, especialmente entre o grupo de risco. Por isso, convidamos todos a se juntarem ao "24 horas pelo glaucoma" no próximo dia 22 e fazer parte dessa corrente”, afirma Cristiano Caixeta.