UNA oferece atendimento nutricional gratuito para pacientes com COVID-19

Fachada da UNA Cidade Universitária Guajajaras, localizada no centro de Belo Horizonte (foto: UNA/Divulgação)



A UNA Cidade Universitária Guajajaras anunciou, nesta quinta-feira (13/5), que, a partir do próximo dia 20, oferecerá atendimento nutricional para pessoas com COVID-19 que estão em isolamento domiciliar ou que acabaram de ter alta hospitalar.



A iniciativa tem como objetivo dar dicas e auxiliar a alimentação saudável de pessoas em recuperação da doença. Os atendimentos serão gratuitos e por vídeoconferência, ou seja, totalmente on-line.





Para participar, os interessados devem se inscrever no link oficial









Nesse cenário, a nutricionista lembra que, para o sistema imunológico funcionar bem, é necessário ingerir uma combinação de nutrientes – carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas e minerais – presentes nos alimentos.



“Pacientes em recuperação precisam aumentar o consumo de energia e proteínas. No entanto, todos os grupos de alimentos são importantes e devem fazer parte da alimentação. Mas isso não quer dizer uma dieta restritiva que corte carboidratos sem necessidade e nem dietas com aporte exagerado."





Júnea Drews alerta, inclusive, que cada pessoa tem uma necessidade específica para ingestão de calorias e nutrientes, haja vista que alguns fatores alteram essa carência nutricional, como idade, presença de outras doenças, exames laboratoriais e atividade física.



Para a definição das porções dos alimentos que devem ser consumidos, deve-se seguir um plano alimentar, pois ele contém orientações nutricionais elaboradas de forma individual.





De forma geral, para uma alimentação saudável, recomenda-se seguir as orientações do "Guia Alimentar para a População Brasileira", do Ministério da Saúde. De acordo com ele, deve-se priorizar alimentos in natura, como arroz, feijão, ovos, carnes em geral, frutas, legumes e verduras.



Deve-se, também, limitar o consumo de alimentos processados e evitar os ultraprocessados (industrializados), devido aos prejuízos que causam à saúde e à recuperação de quadros de COVID-19.





Justamente por isso, a nutricionista pontua a importância de evitar o consumo de preparações simples, pobres em nutrientes, como chás, gelatinas, sopas e caldos ralos porque atrasam a recuperação. “Se a pessoa estiver com pouco apetite e consumir somente esses tipos de preparações, a chance de perder mais peso será maior”, explica.





Quanto à redução do olfato e do paladar – sintomas característicos da doença e possíveis sequelas –, as recomendações são: “Se tiver a sensação de gosto metálico ao se alimentar, substitua os talheres de metal por talheres de plástico. Também, o uso de temperos naturais no preparo das refeições pode ajudar a realçar o sabor dos alimentos e auxiliar no estímulo desses sentidos. Aumente a quantidade de alho, cebola, orégano, salsinha, cebolinha e pimenta, entre outros, ao temperar os alimentos, pois além de nutrientes têm essa mesma função de estímulo sensorial”.





Quanto ao cansaço e falta de ar, a nutricionista recomenda modificar a consistência das preparações para facilitar a mastigação. Alimentos na consistência mais pastosa ou semilíquida, tipo “papinha”, diminuem o esforço ao mastigar.



A recuperação do COVID-19 deve ser encarada como recuperação funcional, pois a perda de massa muscular e da força muscular surge como principal consequência de pacientes que estiveram internados por longos períodos e em UTI.





Para pessoas em isolamento, é indicada a prática de exercícios leves, dieta com horários padronizados, pobre em açúcares e rica fontes de ômega 3. A UNA reforça que a telemedicina e a nutrição domiciliar foram consideradas pilares da recuperação de pacientes acometidos por COVID-19.



O uso dessas ferramentas é recomendada por serem seguras e eficazes para viabilizar o acesso à orientações de saúde e para limitar a exposição e disseminação do vírus.





Serviço:

COVID-19 orientação nutricional

Data e hora: toda quinta-feira, das 20h às 21h, a partir do dia 20/05/2021