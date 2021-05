Estudo aponta aumento de casos de puberdade precoce na pandemia de COVID-19

(foto: Pixabay)



Com mais de um ano de isolamento social em razão da pandemia de COVID-19, o organismo tem sofrido alterações, assim como a rotina das pessoas, haja vista a mudança de hábitos. E, segundo estudo italiano publicado pela revista "Italian Journal of Pediatrics", houve aumento de 188% nos casos de puberdade precoce em 2020.



Na pesquisa, foram excluídas as causas orgânicas – tumores ou lesões no sistema nervoso central – que causam maturação sexual antes dos oito ou nove anos de idade, quando a puberdade normalmente tem início.









E por que isso tem ocorrido? Qual a relação da pandemia, e mais precisamente do isolamento social, com o aumento de casos de puberdade precoce? Wallace Miranda, endocrinologista e membro da Doctoralia, explica que, primeiramente, é preciso entender o porquê a puberdade precoce pode acometer meninas e meninos.



Segundo ele, as causas são diversas. “A principal é idiopática, quando não tem outra doença provocando a maturação sexual precoce. Mas existem fatores de risco, como obesidade, baixo peso ao nascer, genética e emocional.”





Marcela Ferreira de Noronha, pediatra e também membro da Doctoralia, afirma, ainda, que pode haver influência de medicações ou mesmo a produção adiantada sem causa aparente. “No que tange à genética, filhas de mãe que tiveram sua puberdade adiantada ou com histórico de puberdade precoce na família paterna tem maior tendência a puberdade precoce. Uma outra possível hipótese para a antecipação da puberdade é o contato das crianças com os chamados desreguladores endócrinos”, completa.





Essa desreguladores, no caso, diz respeito a substâncias presentes em agrotóxicos e plásticos capazes de alterar o funcionamento do sistema endócrino-hormonal. “O bisfenol-A, presente em diversos plásticos e embalagens, é um dos desreguladores suspeitos”, diz a pediatra.



Segundo ela, essa seria, inclusive, uma das causas do aumento de casos de puberdade precoce na pandemia. “Acredita-se que isso venha ocorrendo devido a alimentação excessiva e não saudável repleta de agrotóxicos, parabenos, bisfenol-A e outros desreguladores endócrinos durante o período de quarentena.”





Wallace Miranda pontua, também, que, com a necessidade de isolamento social, as crianças ficaram tempo considerável dentro de casa, o que intensificou o uso de aparelhos eletrônicos, o sedentarismo e fez com que o ganho de peso crescesse gradualmente.





Luísa Lux, atualmente com 8 anos, e a mãe, Carolina Simonetti, de 37 (foto: Arquivo pessoal)



“Depois de um mês, surgiram espinhas na testa e o broto mamário. Levei ao pediatra que encaminhou para um endócrino pediatra e, com exames simples, tivemos o diagnóstico de puberdade precoce.” Luísa Lux, atualmente com 8 anos, sentiu isso na pele. Ela apresentou mudança de humor e oleosidade no cabelo como primeiros sintomas de puberdade precoce. Porém, na época, a mãe da criança, a empresária Carolina Simonetti, de 37, associou os sinais a mudança de rotina do isolamento social.“Depois de um mês, surgiram espinhas na testa e o broto mamário. Levei ao pediatra que encaminhou para um endócrino pediatra e, com exames simples, tivemos o diagnóstico de puberdade precoce.”





Para a mãe, a quarentena influenciou, e muito, no quadro, o que a chateou. “Acredito que o isolamento social tenha afetado o surgimento da puberdade precoce e isso me deixou mais chateada. A Luísa sempre foi muito ativa e, além de brincar na escola, fazia ballet, ginástica e patinação. Mas, com a pandemia, acabou ficando sedentária, o que pode ter impactado no descontrole hormonal”, desabafa.





DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO





A puberdade precoce, por mais improvável que pareça, pode sim causar danos à saúde de meninas e meninos em maturação sexual antes do ideal – oito anos para meninas e nove para meninos. Inclusive, Marcela Noronha pondera que muitos podem ser os malefícios causados pela puberdade precoce. “Baixa estatura, transtornos psicológicos e de comportamento são alguns deles”, afirma.





Wallace Miranda, endocrinologista e membro da Doctoralia (foto: BCW Brasil/Divulgação) Além disso, Wallace Miranda explica que também há riscos futuros, como maiores chances de desenvolver obesidade, hipertensão, diabetes tipo 2, síndrome metabólica, acidente vascular cerebral (AVC) e infarto devido ao ganho de peso. Nesse cenário, o especialista alerta para a necessidade de reconhecimento do quadro por meio de diagnóstico conclusivo.





“Para confirmar a condição, é preciso ter avaliação clínica com pediatra e endocrinologista, com exames laboratoriais para a área hormonal e exames de imagem, como raio-x, para identificar a idade óssea e ultrassonografia pélvica exclusivamente em meninas. Também é válido que os pais estejam atentos às mudanças físicas e comportamentais da criança. É vital que o diagnóstico seja confirmado o mais rápido possível para que, assim, a criança consiga realizar o tratamento de bloqueio da puberdade precoce.”





Esse tratamento, conforme a pediatra Marcela Noronha, consiste no uso de medicação para bloquear o desenvolvimento da puberdade, a fim de permitir um crescimento saudável até o momento em que é possível suspender o tratamento e permitir que a criança volte a ter seu desenvolvimento fisiológico.



Porém, a especialista pontua que cada caso é único e deve ser avaliado por um endocrinologista pediátrico experiente, sempre o quanto antes possível. “Isso porque o tratamento depende, antes de mais nada, da causa da condição.”





Luísa Lux percebeu essa importância em sua condição. Segundo Carolina Simonetti, mãe da criança, logo após o reconhecimento do quadro de puberdade antes do ideal a filha começou a tomar as medicações recomendadas. “Como ela não chegou a menstruar, tomou os remédios antes disso e não afetou muito a vida dela, apenas a mudança de humor mesmo, estava sempre nervosa, irritada, chorona, impaciente e, agora, medicada está normal. Os sintomas regrediram em um mês.”





CUIDE-SE!





Haja vista os fatores desencadeantes da puberdade precoce, principalmente em casos sem doença pré-existente, os especialistas destacam a importância de se adotar hábitos saudáveis para prevenir a puberdade precoce.



“Recomendo a realização regular de check-ups com pediatras. Além disso, é importante ficar atento ao tempo livre da criança e ao uso do celular, no intuito de evitar o excesso de tempo em frente às telas”, diz Wallace Miranda.

Marcela Ferreira de Noronha, pediatra e membro da Doctoralia (foto: BCW Brasil/Divulgação) "No caso de uma puberdade precoce, cada dia conta, por isso, busque ajuda o quanto antes." Marcela Ferreira de Noronha, pediatra e membro da Doctoralia







Marcela Noronha indica, também, uma alimentação saudável e balanceada para as crianças e a prática de atividade física regularmente. “Em caso de dúvida, converse com um especialista. No caso de uma puberdade precoce, cada dia conta, por isso, busque ajuda o quanto antes”, afirma a pediatra.



O QUE É A PUBERDADE?





A puberdade é a fase de transição entre a infância e a vida adulta. Nesta fase, ocorre o desenvolvimento de caracteres sexuais. O primeiro sinal de puberdade nas meninas é o aparecimento do broto mamário e, nos meninos, do crescimento dos testículos.



É nessa fase, também, que há crescimento em estatura, os pelos pubianos e nas axilares começam a crescer, aparece o odor mas axilas e o aumento de oleosidade da pele acaba por propiciar o aparecimento de acne.





"A primeira menstruação das meninas, chamada menarca, normalmente aparece dois anos após o aparecimento das mamas. Em meninas, a puberdade ocorre entre 8 e 13 anos e em meninos entre 9 e 14 anos. Quando as crianças iniciam com o desenvolvimento dos caracteres sexuais antes dos 8 anos nas meninas e antes dos 9 anos em meninos, temos uma puberdade precoce”, explica a pediatra Marcela Noronha.





*Estagiária sob a supervisão da editora Teresa Caram