Saúde ocular: doenças acometem a visão de 50 milhões de brasileiros

"É importante ressaltar que doenças como hipertensão e diabetes podem provocar o aparecimento de sintomas oculares e requerem acompanhamento constante. Chamo atenção também para medidas de proteção como evitar coçar os olhos, remover produtos de beleza antes de dormir, usar óculos ou lentes de contato apenas quando prescritos por médico oftalmologista, entre outras medidas", comenta.



Perda total da visão



A perda total da visão é o que mais assusta o paciente e os especialistas orientam que os diagnósticos devem ser feitos o quanto antes para evitar a ocorrência.



Segundo a OMS, 75% dos casos de cegueira são evitáveis ou curáveis, ou seja, a cada quatro cegos, três poderiam não estar nessa situação.



Segundo a OMS, 75% dos casos de cegueira são evitáveis ou curáveis, ou seja, a cada quatro cegos, três poderiam não estar nessa situação.As principais causas de cegueira em adultos são a catarata, o glaucoma , a degeneração macular relacionada à idade e a retinopatia diabética.









“No que concerne à saúde ocular das crianças e adolescentes, também temos que nos preocupar com os erros de refração (miopia, hipermetropia, astigmatismo), além do estrabismo com consequente ambliopia (olho preguiçoso). Os cuidados são importantes para que o adulto não tenha uma repercussão negativa em sua visão para o resto da vida”, acrescenta Luiz Carlos.



Já entre as crianças, os maiores causadores da perda de visão são: infecções congênitas, catarata congênita, retinopatia da prematuridade e glaucoma congênito. "No que concerne à saúde ocular das crianças e adolescentes, também temos que nos preocupar com os erros de refração (miopia, hipermetropia, astigmatismo), além do estrabismo com consequente ambliopia (olho preguiçoso). Os cuidados são importantes para que o adulto não tenha uma repercussão negativa em sua visão para o resto da vida", acrescenta Luiz Carlos."Vale lembrar ainda do ceratocone, crescimento anormal da córnea com o aumento do astigmatismo e da miopia, causando um problema de deficiência visual , sobretudo nos jovens e adolescentes", alerta o diretor da SMO e da AMMG.



Desafios no SUS

A prestação de serviços eficazes e acessíveis de saúde ocular, conforme a OMS, é a chave para controlar a deficiência visual, incluindo cegueira, e se deve dar preferência ao reforço dos serviços de cuidados com a visão por meio da sua integração no sistema de saúde.





O especialista acrescenta que o acesso da população aos serviços ainda é um grande desafio no Sistema Único de Saúde (SUS). “Além da dificuldade do atendimento e das várias doenças que podem levar à perda da visão, as pessoas sofrem com a falta de informação. Por isso, campanhas como o ‘Dia Mundial da Saúde Ocular’ são sempre necessárias.”