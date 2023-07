Saúde ocular: oftalmologista cita principais cuidados em cada fase da vida

683

O oftalmologista Gustavo Seibin ressalta que é preciso ficar atento a fatores de risco que podem levar a um prejuízo da visão, como o tabagismo, o diabetes e algumas doenças cardiovasculares (foto: Arquivo Pessoal)

Dados do último relatório mundial da visão elaborado pela Organização Mundial da Saúde (World Report on Vision/WHO) apontam o número de 2,2 bilhões de pessoas portadoras de alguma deficiência visual ou cegueira . Ainda segundo o documento, pelo menos 1 bilhão possui uma deficiência visual que poderia ter sido evitada ou que ainda não foi tratada. Esses números mostram a importância da adoção de medidas preventivas e do diagnóstico precoce na condução da saúde ocular Para o oftalmologista Gustavo Seibin, da rede de clínicas Meu Doutor Novamed, do Grupo Bradesco Seguros , é imortante tomar cinco cuidados básicos para manter a saúde ocular em dia: controlar o tempo em frente às telas - smartphones, computadores e tablets -, com pausas regulares para descanso; evitar coçar os olhos e manter a higiene das mãos ao fazê-lo; proteger-se da exposição prolongada aos raios ultravioletas, com a utilização de óculos e chapéus adequados; consumir alimentos ricos em antioxidantes e vitaminas, ômega-3 e luteína e, por último, procurar um oftalmologista para exames regulares, pelo menos, uma vez ao ano.O especialista também ressalta que é preciso ficar atento a fatores de risco que podem levar a um prejuízo da visão, como o tabagismo , o diabetes e algumas doenças cardiovasculares que precisam ser controladas. "Os sintomas mais comuns, que devem servir de alerta para a busca da ajuda de um profissional, são visão embaçada, dor nos olhos e desconforto e coceira excessiva. Para estes casos, uma avaliação oftalmológica é necessária para que sejam identificadas as causas e se dê início ao tratamento adequado", explica Gustavo Seibin. envelhecimento da população mundial tem impacto no aumento da incidência de problemas oculares, como catarata e a degeneração macular relacionada à idade (DMRI). Ambas podem causar cegueira, se não forem tratadas de forma adequada e precoce. Crianças e adolescentes também são pontos de atenção devido ao crescimento de casos de miopia , em parte pelo aumento do tempo em ambientes fechados e pela frequência do uso de aparelhos eletrônicos (tablets e smartphones).O oftalmologista Gustavo Seibin destaca os principais pontos de atenção em relação à saúde ocular, de acordo com cada faixa etária:Erros de refração, que são a miopia, a hipermetropia e astigmatismo. A correção geralmente pode ser feita com óculos nesta fase da vida.Alergias oculares, mais comum em crianças com rinite, asma e outras alergias.Estrabismo, que é a situação em que os olhos não estão alinhados corretamente e apontam para direções diferentes.Ambliopia, popularmente chamada de olho preguiçoso. Ocorre principalmente em crianças com estrabismo ou graus muito diferentes entre os dois olhos.Nos primeiros anos de vida, também é indicado verificar situações mais raras como doenças congênitas como catarata e glaucoma , além de tumores oculares. Nos bebês prematuros, é importante pesquisar ainda a retinopatia da prematuridade.Erros de refração, como a miopia, hipermetropia e astigmatismo. Síndrome do olho seco , em pacientes com baixa lubrificação dos olhos. Muito comum nos dias de hoje entre aqueles que trabalham por longas horas na frente de telas de computador e celular.Durante a consulta, são investigadas outras doenças como glaucoma, conjuntivites (infecciosas ou alérgicas) e alterações oculares causadas por doenças sistêmicas como hipertensão e diabetes. presbiopia , que consiste na dificuldade de focalizar objetos próximos, como na leitura de livros e celulares.Síndrome do olho seco. Nos idosos, a função de lubrificação dos olhos pode estar prejudicada. O uso de colírios lubrificantes pode aliviar os sintomas.Catarata, que consiste no embaçamento da visão devido ao envelhecimento de uma lente interna do olho que se chama cristalino.Glaucoma.Degeneração macular relacionada a idade, doença que causa alteração na visão central dos idosos.