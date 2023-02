Presbiopia: como lidar com a 'vista cansada' a partir dos 40 anos

Leia também:



Kleyton Barella destaca que "geralmente, a presbiopia tem início a partir dos 40 anos, até que o cristalino se torne totalmente opaco e mais endurecido, quando pode ser “A principal causa para a presbiopia é o envelhecimento do cristalino, uma espécie de lente natural do olho, que se torna mais espesso e enrijecido com o passar do tempo. Ele é responsável por alterar o foco da visão para perto e para longe, de forma que, à medida que esse órgão perde a sua flexibilidade devido à idade, a mudança de foco também se torna mais difícil", explica Kleyton Barella, médico oftalmologista do Instituto Penido Burnier e especialista em catarata, glaucoma e cirurgia refrativa.Leia também: Catarata atinge 25% dos brasileiros com mais de 50 anos, aponta pesquisa. Kleyton Barella destaca que "geralmente, a presbiopia tem início a partir dos 40 anos, até que o cristalino se torne totalmente opaco e mais endurecido, quando pode ser detectada a catarata ”.

Vista cansada pode ser corrigida





As



Atualmente, o mercado óptico oferece diferentes opções de lentes multifocais, incluindo as convencionais, personalizadas e de contato. A boa notícia é que a vista cansada pode ser facilmente corrigida com o uso de óculos ou lentes de contato multifocais. Isso porque esse tipo de lente, como o próprio nome diz, tem múltiplos focos, que permitem ajustar os três campos de visão: próximo, intermediário e longe.As lentes multifocais devem ser prescritas e ajustadas por um médico oftalmologista de acordo com as necessidades específicas do paciente, pois cada campo de visão tem um grau diferente.Atualmente, o mercado óptico oferece diferentes opções de lentes multifocais, incluindo as convencionais, personalizadas e de contato.

O desafio das lentes multifocais





De acordo com Makoto Ikegame, CEO e Cofundador da Lenscope, o ideal é que o paciente evite algumas ações que possam causar mais estranheza, sobretudo no início do uso das lentes multifocais. “A pessoa deve evitar olhar seus passos ao andar ou ao subir e descer uma escada, além de não tirar e colocar os óculos toda hora. Atitudes como essas irão ajudar o cérebro a entender as novas lentes e facilitar o processo de adaptação”. O uso de lentes multifocais pode ser desafiador para alguns usuários, que podem ter dificuldade de adaptação e apresentar sintomas como náuseas, tonturas ou dores de cabeça nos primeiros dias de uso.De acordo com Makoto Ikegame, CEO e Cofundador da Lenscope, o ideal é que o paciente evite algumas ações que possam causar mais estranheza, sobretudo no início do uso das lentes multifocais. “A pessoa deve evitar olhar seus passos ao andar ou ao subir e descer uma escada, além de não tirar e colocar os óculos toda hora. Atitudes como essas irão ajudar o cérebro a entender as novas lentes e facilitar o processo de adaptação”.





Além disso, é importante que o consumidor cheque a confiabilidade das marcas das quais se pretende comprar, adquirindo lentes de qualidade e capazes de solucionar sua disfunção.



As lentes multifocais podem receber tratamentos capazes de aumentar o conforto do utilizador, como: antirrisco, antirreflexo, proteção UVA e UVB, além de tratamento hidrofóbico e oleofóbico contra sujeira e tratamento contra microfissuras.