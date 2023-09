683

Entre 5% e 10% pacientes com asma têm a forma grave da doença Freepik



Amanhã (22/09), será realizado o roadshow "Change from the Top - Inovação e Simplicidade no Tratamento da Asma Grave", no Automóvel Clube de Minas Gerais. Mais de 100 profissionais estarão presentes para acompanhar e apresentar novas propostas terapêuticas - visando uma maior simplicidade e eficácia no manejo da asma.









Leia também: Doença pulmonar crônica, asma ganha novo tratamento baseado em vitamina O evento será em formato presencial e terá como chairmen Daniel Bretas, vice-presidente da Sociedade Mineira de Pneumologia e Presidente do Congresso Mineiro de Pneumologia 2023. Na ocasião, os especialistas apresentarão uma proposta terapêutica para o manejo e tratamento da asma grave. Além disso, haverá um bloco dedicado à interação entre os painelistas e os participantes, proporcionando uma troca de ideias e esclarecimento de dúvidas.





“O evento promete ser uma oportunidade imperdível para os profissionais da área se atualizarem, trocarem experiências e se inspirarem com as mais recentes descobertas no campo da pneumologia ”, diz Daniel.





SERVIÇO

Evento: "Change from the Top - Inovação e Simplicidade no Tratamento da Asma Grave"

Local: Automóvel Clube de Minas Gerais

Endereço: Av. Afonso Pena, 1394 – Centro, Belo Horizonte.

Horário: 19h, às 21h. Às 18h30 haverá um coquetel de boas-vindas e um jantar no término do evento.