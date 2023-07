683

O diagnóstico da asma é principalmente clínico, obtido após consulta e avaliação pelo médico, mas também é confirmado pelo exame físico e pelos exames de função pulmonar Freepik



As vendas de medicamentos para asma cresceram 51% nos últimos 12 meses no Brasil, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Este ano, entre janeiro e maio, o salto foi de 33%. O estado do Rio Grande do Sul lidera o ranking de vendas com alta de 38%, seguido do Distrito Federal, Paraná e Goiás. Os números são do levantamento realizado pelo InterPlayers - hub de negócios da saúde e bem-estar.



De acordo com Ilo Aragão de Souza, gerente de Inteligência Comercial da empresa, o aumento na compra de medicamentos contra asma está atrelado à própria evolução do mercado para esse tipo de medicamento e a maior preocupação dos pacientes com a doença, em especial pós-pandemia.



Diagnóstico

Cuidados Além da utilização de medicamentos para melhorar a



Mantenha o ambiente limpo

Evite acúmulo de sujeira ou poeira

Tome sol. A vitamina D está relacionada a uma série de doenças do aparelho imunológico, como a asma

Evite cheiros fortes

Tome a vacina da gripe

Não fume

Se agasalhe, principalmente na época de frio

Pratique atividades físicas regularmente

Tenha alimentação saudável

Beba bastante líquido (água)

Mantenha o peso ideal Além da utilização de medicamentos para melhorar a qualidade de vida da pessoa, medidas de controle dos fatores provocadores da crise asmáticas podem ser integradas ao dia dia, veja alguns:

O diagnóstico da asma é principalmente clínico, obtido após consulta e avaliação pelo médico, mas também é confirmado pelo exame físico e pelos exames de função pulmonar (espirometria). Sempre que possível, o médico solicitará a prova de função pulmonar para confirmar o diagnóstico e classificar a gravidade de cada caso. Em crianças de até cinco anos , o diagnóstico é somente clínico, tendo em vista a dificuldade de realizar outros exames funcionais e complementares."A asma é uma das doenças crônicas mais comuns no mundo. Nos países de baixa renda, calcula-se que comprometa 300 milhões de pessoas, provocando de 40 a 50 mil mortes anuais e gastos na ordem de US$ 10 a 20 bilhões a cada ano. No Brasil, tem sido uma relevante causa de hospitalizações, e representa um dos maiores gastos do Sistema Único de Saúde (SUS)", explica Ilo.Leia também: Asma mata 1 brasileiro a cada 4 horas: por que muitos não controlam crises?