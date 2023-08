683

Animais de estimação fazem diferença na vida de qualquer pessoa e com os idosos isso se potencializa ainda mais. Nessa fase da vida em que a maioria das pessoas se sente só, a presença de um pet é benéfica para a saúde emocional, física e social. Além de fofinhos, eles são companheiros e despertam nas pessoas um sentimento de segurança e fidelidade, afastando a tristeza e despertando sensações de prazer, em simples brincadeiras.





Prevenção de doenças

A presença de um animalzinho nessa fase da vida afasta a sensação de solidão, além de auxiliar na prevenção e tratamentos de doenças ou transtornos mentais: “Os bichos preenchem momentos de carência e sensação de vazio, auxiliando diretamente na saúde mental. Algumas pequenas demonstrações de carinho são capazes de ajudar doenças como a depressão e aumentar a sensação de bem-estar e felicidade”, explica a coordenadora.

Aumento de interação social

Muitos idosos vivem longe das famílias e isso causa, muitas vezes, um sentimento de solidão: “A companhia de um cuidador para as atividades rotineiras auxilia muito na interação social, mas quando ela vem acompanhada de outro estímulo isso se potencializa ainda mais. Os cuidados com os animais fazem as pessoas se mexerem, já que precisam passear, brincar e alimentar esses amiguinhos. Nesse sentido, é um estímulo para saírem mais de casa e terem contato com outras pessoas, algo extremamente importante para a saúde emocional e cognitiva nessa fase da vida”, afirma Janaína Rosa.

Melhora do humor

Cuidar e brincar com um animalzinho pode diminuir o estresse e promover maior sensação de bem-estar: “Um simples carinho já estimula o relaxamento e desperta nos idosos a ativação de dopamina e serotonina, responsáveis pelo sentimento de tranquilidade. Essa ação age diretamente na diminuição dos níveis de ansiedade e irritação, trazendo conforto e melhorando o ânimo”, completa Janaína.