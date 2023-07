Enxaqueca é fator de risco para infarto e AVC, revela pesquisa

683

(foto: Pickfree)

Homens e mulheres que sofrem de enxaqueca apresentam um risco maior de sofrer um acidente vascular cerebral isquêmico, aponta um estudo da Universidade de Aarhus, na Dinamarca. A pesquisa, publicada na revista PLOS Medicine, também mostra que mulheres podem ser mais vulneráveis a outras complicações, como um ataque cardíaco.

A equipe liderada pela cientista Cecília Hvitfeldt Fuglsang realizou um estudo avaliando registros médicos de indivíduos de 18 a 60 anos feitos de 1996 a 2018. Eles identificaram aqueles que tinham enxaqueca com base em dados sobre medicamentos prescritos e compararam o risco de ataque cardíaco e derrame isquêmico e hemorrágico antes dos 60 anos, considerando os não acometidos por esse tipo de cefaleia.

Leia também: Cirurgia de enxaqueca diminui o uso de remédios e as dores



"A enxaqueca foi associada a um risco aumentado de acidente vascular cerebral isquêmico entre homens e mulheres jovens. No entanto, ela ainda pode estar associada a um risco aumentado de infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral hemorrágico apenas entre as mulheres", detalha, em nota, Fuglsang.



Leia também: Pesquisa aponta métodos alternativos para a cura da enxaqueca



Os autores ponderam que, uma vez que usaram registros de medicamentos prescritos para identificar os pacientes, podem ter perdido informações de pessoas não tratadas, o que pode ter resultado em uma subestimação da contribuição da enxaqueca para esses problemas de saúde. Uma vez que ataques cardíacos e derrames podem levar a incapacidades permanentes ou até mesmo à morte, eles também enfatizam que "é essencial identificar pessoas com maior risco para facilitar tratamentos preventivos".