Uma pesquisa interna do Hospital do Servidor Público (HSPE), em São Paulo, conduzida pela médica do esporte Silvana Vertematti, mostrou um aumento de adolescentes que não praticam atividades físicas. Dos pacientes atendidos no local, entre 12 e 18 anos, 86% são considerados sedentários. Esse número pode ser uma explicação para o que já levantou o Ministério da Saúde: entre 2012 e 2022, a porcentagem de jovens de 10 a 19 anos diagnosticados com sobrepeso, obesidade ou obesidade grave aumentou de 21% para 31%.