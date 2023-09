683

Algumas pessoas carregam consigo feridas emocionais que nasceram de situações e traumas vivenciados ainda na infância. Mesmo quando essas memórias são abordadas em sessões de terapia, raramente são discutidas abertamente. Afinal, o que são essas feridas e como elas são causadas? E, mais importante ainda, podem ser curadas? Essas são as premissas do livro "Curando suas Feridas de Origem", escrito pela terapeuta familiar e matrimonial Vienna Pharaon.

Vienna Pharaon é terapeuta de casais, fundadora e proprietária da clínica Mindful. Com mais de 15 anos de experiência como terapeuta familiar, ela notou padrões recorrentes em nas sessões com clientes, como doenças, traições, pais ausentes devido ao excesso de trabalho, expectativas, educação rígida, entre outros. Assim, iniciou uma investigação sobre como o histórico familiar estava relacionado a questões como insegurança, baixa autoestima, compulsões, depressão e ansiedade.

A autora compreendeu que a causa de muitas questões de saúde mental de adultos estava diretamente ligada à primeira infância e que geralmente eram causadas por pessoas próximas, acarretando feridas que ela dividiu em cinco categorias: merecimento, quando não nos valorizamos o suficiente para acreditar que coisas boas possam acontecer conosco; pertencimento, quando sentimos que não pertencemos a lugar nenhum;

priorização, quando temos a percepção de nunca ser prioridade para alguém; confiança, quando há uma quebra e nos sentimos vulneráveis; e a ferida de segurança, quando nossa integridade física é colocada em risco.

PROCESSO DE CURA Dividido em quatro partes, o livro guia o leitor para o entendimento das origens das feridas emocionais e propõe exercícios e práticas para uma mudança de atitude e recuperação da saúde mental. Isso levará a relacionamentos mais maduros e saudáveis. Após ler sobre todas as feridas emocionais, os leitores podem acessar, no site da editora Sextante, práticas de meditações guiadas que podem ajudar no processo de cura. As atividades foram desenvolvidas e testadas pela autora com seus clientes para entender aquilo que pode estar dificultando alguns pontos da vida.

“Não suponho que há apenas um caminho a ser seguido. Acredito que existem tantos caminhos quantos são os seres humanos andando neste mundo. Mas o que percebi ser verdadeiro é que, quando comecei a examinar minhas histórias de origem pelas lentes do meu sistema familiar, o meu jeito de ser e existir começou a fazer sentido, e a cura se tornou um presente que eu pude aceitar”, explica Vienna.

Livro: Curando suas feridas de origem

Autores: Vienna Pharaon

Editora: Sextante

Número de páginas: 256

Preço: físico: R$ 59,90; e-book:

R$ 34,99

Onde encontrar: Site da editora