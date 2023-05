Pacientes acamados têm enfrentam dificuldades para tomar vacina em BH

(foto: Freepik)

Em Belo Horizonte, 40% das pessoas acamadas cadastradas no Sistema de Saúde ainda não foram vacinadas contra gripe, bivalente e meningite. A prefeitura afirma que cerca de 7.500 dos 20.000 cadastrados estão nessa situação. Apesar de intensificar a campanha desde abril, os agentes de saúde ainda não visitaram as residências para aplicar as vacinas, e os postos de saúde informam que não há equipes disponíveis para atender os pacientes acamados.